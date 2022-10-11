Четыре кандидата на пост тренера «Локо», ЦСКА интересуется Суторминым, «Атлетико» выкупил Гризманна и другие новости дня

Воспитанники «Чертаново» выплатили Москомспорту все деньги, требуемые от Ларина
Дибала рискует пропустить ЧМ-2022
Стадион «Локомотива» эвакуировали после анонимного звонка с угрозами
ЦСКА интересуется Суторминым. Сумма трансфера может составить 1-1,5 миллиона
«Локомотив» выбирает между тремя тренерами. Еще один кандидат – Галактионов
Только два атакующих дуэта в топ-10 лигах Европы забили больше Соболева и Промеса
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
«Атлетико» выкупил Гризманна у «Барселоны»
Гогниев отстранил от тренировок капитана «Химок» и еще двух игроков («Чемпионат»)
Месси – лучший футболист в истории по версии FourFourTwo, Роналду – 3-й, Яшин – 31-й
Источник: «Бомбардир»