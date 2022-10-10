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    Воспитанники «Чертаново» выплатили Москомспорту все деньги, требуемые от Ларина

    Все финансовые требования Москомспорта к бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину погашены.

    Деньги выплатили воспитанники «Чертаново», выступающие в клубах РПЛ и других лигах.

    Суд постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

    • Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
    • По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
    • Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +744

      Solist345345 37 минут назад

      Достойный поступок. Только, боюсь, что Ларину это всё равно не поможет.

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