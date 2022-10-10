Воспитанники «Чертаново» выплатили Москомспорту все деньги, требуемые от Ларина

Достойный поступок. Только, боюсь, что Ларину это всё равно не поможет.
Все финансовые требования Москомспорта к бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину погашены.
Деньги выплатили воспитанники «Чертаново», выступающие в клубах РПЛ и других лигах.
Суд постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.
- Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
- По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
- Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.