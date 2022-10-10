Воспитанники «Чертаново» выплатили Москомспорту все деньги, требуемые от Ларина

Все финансовые требования Москомспорта к бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину погашены.

Деньги выплатили воспитанники «Чертаново», выступающие в клубах РПЛ и других лигах.

Суд постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.