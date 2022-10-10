Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Сравнение Соболева с Холандом – бред! Не надо, прекращайте!»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на сравнение нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

    «Связываю результативность с ослаблением нашего чемпионата. Не совсем правильно сравнивать сейчас наш чемпионат с топ лигами. Мы нигде не играем, нет еврокубков, наш чемпионат ослаб с первых туров, что и было видно.

    Сравнения Соболева с Холандом? Ну бред! Не надо, прекращайте. Я вчера такое уже слышал. Прекращайте», — сказал Мостовой.

    • В этом сезоне Соболев забил 8 мячей и сделал 5 ассистов в 15 играх.
    • Он лучший ассистент РПЛ.

    Новости по теме
    Только два атакующих дуэта в топ-10 лигах Европы забили больше Соболева и Промеса 8
    Кавазашвили: «Все время лижем Европе пятую точку, говоря про их футболистов. Настало время им сравнивать своих игроков с нашими» 7
    Соболев сообщил о посещении дельфинария в Астрахани 10
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10418

      R_a_i_n 1 час назад

      Согласен. Но так же хочу добавить, что Мостовой как эксперт тоже бред. Надо прекращать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      Почему? не согласен оба умом не блещут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +877

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Как вообще можно их сравнивать????ахахха

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11