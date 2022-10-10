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  • Мостовой: «Сравнение Соболева с Холандом – бред! Не надо, прекращайте!»

Мостовой: «Сравнение Соболева с Холандом – бред! Не надо, прекращайте!»

10 октября 2022, 15:34
5

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на сравнение нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Связываю результативность с ослаблением нашего чемпионата. Не совсем правильно сравнивать сейчас наш чемпионат с топ лигами. Мы нигде не играем, нет еврокубков, наш чемпионат ослаб с первых туров, что и было видно.

Сравнения Соболева с Холандом? Ну бред! Не надо, прекращайте. Я вчера такое уже слышал. Прекращайте», — сказал Мостовой.

  • В этом сезоне Соболев забил 8 мячей и сделал 5 ассистов в 15 играх.
  • Он лучший ассистент РПЛ.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Манчестер Сити Соболев Александр Холанд Эрлинг Мостовой Александр
Комментарии (5)
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SpartakMoskwa
1665405607
Как вообще можно их сравнивать????ахахха
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R_a_i_n
1665406126
Согласен. Но так же хочу добавить, что Мостовой как эксперт тоже бред. Надо прекращать.
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jek718875
1665413282
Как можно их сравнивать,ясень пень, что Соболь круче
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NewLife
1665417775
Один дурак сравнил, другой напечатал, третий отреагировал. В итоге только отняли время у людей.
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Мася_1989
1665420225
Как много Мостового... Пусть уже идёт работать
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