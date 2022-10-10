Мостовой: «Сравнение Соболева с Холандом – бред! Не надо, прекращайте!»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на сравнение нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
«Связываю результативность с ослаблением нашего чемпионата. Не совсем правильно сравнивать сейчас наш чемпионат с топ лигами. Мы нигде не играем, нет еврокубков, наш чемпионат ослаб с первых туров, что и было видно.
Сравнения Соболева с Холандом? Ну бред! Не надо, прекращайте. Я вчера такое уже слышал. Прекращайте», — сказал Мостовой.
- В этом сезоне Соболев забил 8 мячей и сделал 5 ассистов в 15 играх.
- Он лучший ассистент РПЛ.
Источник: Legalbet