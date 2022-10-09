Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями» (5:2) и поднялся на 2-е место. У Соболева и Промеса дубли

РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями» (5:2) и поднялся на 2-е место. У Соболева и Промеса дубли

9 октября 2022, 16:01
119

«Спартак» в 12-м туре чемпионата России переиграл дома «Крылья Советов». Самарцы вели в счете, но преимущество не сохранили.

Дубль у «Спартака» оформил Александр Соболев. Забил дважды и ассистировал Квинси Промес.

«Спартак» вышел на второе место. «Крылья Советов» занимают 11-ю строчку.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 5:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ежов, 6; 1:1 – Промес, 45+6; 2:1 – Соболев, 50; 2:2 – Рахманович, 56; 3:2 – Соболев, 61; 4:2 – Литвинов, 73; 5:2 – Промес, 90+5.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия (Мевля, 80), Хлусевич, Умяров (Рассказов, 86), Пруцев (Маслов, 80), Зобнин, Промес, Николсон (Зиньковский, 59), Соболев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Ежов (Цыпченко, 72), Коваленко (Соколов, 82), Витюгов (Бабкин, 73), Пиняев (Чиркович, 67), Рахманович (Шитов, 82), Глушенков.

Предупреждения: нет – Зотов, 43.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак» 2
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак» 1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря 2
Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Промес Квинси Соболев Александр
Комментарии (119)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1665320609
Поздравляю Спартак с отличной игрой, на радость болельщиков .
Ответить
шахта Заполярная
1665320626
Спартак с победой на классе.
Ответить
Кинстифа
1665320686
Шикарная игра была. Всех КБ с победой
Ответить
житель СПб
1665320915
Молодцы Спартак! Шикарные голы! Хорошая игра. Промес, Соболев - отлично.
Ответить
Fusballer
1665320929
Всех с победой! В составе только Николсон явно выпадал. Антоха как всегда молодчина, да и Соболь не сильно отстаёт. Вышел Зиньковский вместо никакого Николсона - сразу продавили КС. В атаке всё хорошо, а вот в обороне беда. Надо работать и искать новых защитников. Надеюсь, Абаскаль сдюжит с этой проблемой. P. S. Крылышкам спасибо за игру!
Ответить
JTherry
1665321385
давно не получал такого кайфа от просмотра матча: классно все - игра и результат с реализацией моментов...) с очередной волевой победой, Спартак, молодцы..!!!
Ответить
Freyd
1665322076
Всех болельщиков с победой! Защита расстраивает сильно.
Ответить
zigbert
1665322253
По счету крупная победа но Крылья выглядели очень прилично. В первом тайме у них даже было больше голевых моментов. Хорошо что в конце тайма удалось сравнять счет. Во втором тайме взялись за дело Промес и Соболев. Спокойствие наступило при счете 4:2. Всех КБ с красивой и заслуженной победой!
Ответить
Plyash
1665323928
Вторая подряд волевая победа - это говорит о многом,в том числе о силе воли и крепких нервах,но всё же,ребятки,поберегите нервы своих поклонников,так никакой водки не хватит.Спасибо,команда!!! P.S.- Крылышки,спасибо за интригу,Вы молодцы.
Ответить
oyabun
1665324834
Матч - Огонь! Когда к концу 1-го тайма крылышки вели в счете, трудно было даже предположить что итоговый счет будет 5:2. Нервов конечно Спартак нам потрепал изрядно. Оборона подводит, самарцы могли еще несколько нам забить - спасибо последнему рубежу в виде Селихова. В минусе всё так же игра Умярова, Николсона. В плюсе наши раззабивавшиеся Промес и Соболев. С очередной волевой победой всех болельщиков красно-белых!
Ответить
Главные новости
Решение КДК по Дивееву
13:35
7
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
2
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
14
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
6
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
4
Все новости
Все новости
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
1
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
5
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
6
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
4
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
4
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
7
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
2
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
5
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
11
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+