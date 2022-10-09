РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями» (5:2) и поднялся на 2-е место. У Соболева и Промеса дубли

«Спартак» в 12-м туре чемпионата России переиграл дома «Крылья Советов». Самарцы вели в счете, но преимущество не сохранили.

Дубль у «Спартака» оформил Александр Соболев. Забил дважды и ассистировал Квинси Промес.

«Спартак» вышел на второе место. «Крылья Советов» занимают 11-ю строчку.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 5:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ежов, 6; 1:1 – Промес, 45+6; 2:1 – Соболев, 50; 2:2 – Рахманович, 56; 3:2 – Соболев, 61; 4:2 – Литвинов, 73; 5:2 – Промес, 90+5.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия (Мевля, 80), Хлусевич, Умяров (Рассказов, 86), Пруцев (Маслов, 80), Зобнин, Промес, Николсон (Зиньковский, 59), Соболев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Ежов (Цыпченко, 72), Коваленко (Соколов, 82), Витюгов (Бабкин, 73), Пиняев (Чиркович, 67), Рахманович (Шитов, 82), Глушенков.

Предупреждения: нет – Зотов, 43.

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