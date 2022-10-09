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    РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями» (5:2) и поднялся на 2-е место. У Соболева и Промеса дубли

    «Спартак» в 12-м туре чемпионата России переиграл дома «Крылья Советов». Самарцы вели в счете, но преимущество не сохранили.

    Дубль у «Спартака» оформил Александр Соболев. Забил дважды и ассистировал Квинси Промес.

    «Спартак» вышел на второе место. «Крылья Советов» занимают 11-ю строчку.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 5:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ежов, 6; 1:1 – Промес, 45+6; 2:1 – Соболев, 50; 2:2 – Рахманович, 56; 3:2 – Соболев, 61; 4:2 – Литвинов, 73; 5:2 – Промес, 90+5.

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия (Мевля, 80), Хлусевич, Умяров (Рассказов, 86), Пруцев (Маслов, 80), Зобнин, Промес, Николсон (Зиньковский, 59), Соболев.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Ежов (Цыпченко, 72), Коваленко (Соколов, 82), Витюгов (Бабкин, 73), Пиняев (Чиркович, 67), Рахманович (Шитов, 82), Глушенков.

    Предупреждения: нет – Зотов, 43.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии125
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      Рейтинг: +617

      ScarlettOgusania 10 минут назад

      Всех КБ болел с победой! Классная игра в атаке против КС стала залогом победы. В защите пока не очень получается играть на ноль

      1
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      Рейтинг: +26431

      slavutiq70 22 минуты назад

      Всех с волевой победой !!! Неплохая игра , в обороне по прежнему косячим ,

      2
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      Рейтинг: +535

      semm 26 минут назад

      а что Ломаев? не получается играть на воротах? привык выходить за штрафную, а мяч навесом у штанги уже не видит! Дыра, а не вратарь - из 5 - 3 точно его. Позор Ване Ломаеву!

      0
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      Рейтинг: +7501

      BarStep 27 минут назад

      Нее., и все таки нужно кого-нить уволить))
      Кого?
      Цорна?!
      Его уже Локо турнул..
      Абаскаля?!
      Не, этого парня не трогайте, в кои веки Спартак стал показывать красивый, комбинационный, атакующий футбол, не трогайте его!
      А давайте Мележикова уволим!?
      Думаю лучшей кандидатуры сейчас не найти)

      2
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      Рейтинг: +32941

      oyabun 28 минут назад

      Матч - Огонь! Когда к концу 1-го тайма крылышки вели в счете, трудно было даже предположить что итоговый счет будет 5:2. Нервов конечно Спартак нам потрепал изрядно. Оборона подводит, самарцы могли еще несколько нам забить - спасибо последнему рубежу в виде Селихова. В минусе всё так же игра Умярова, Николсона. В плюсе наши раззабивавшиеся Промес и Соболев. С очередной волевой победой всех болельщиков красно-белых!

      5
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      Рейтинг: +13799

      playsh 43 минуты назад

      Вторая подряд волевая победа - это говорит о многом,в том числе о силе воли и крепких нервах,но всё же,ребятки,поберегите нервы своих поклонников,так никакой водки не хватит.Спасибо,команда!!!
      P.S.- Крылышки,спасибо за интригу,Вы молодцы.

      10
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      Рейтинг: +17357

      Cleaner > playsh 42 минуты назад

      Вторая подряд волевая победа говорит только о ДЫРЯВОЙ спартаковской обороне.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25988

      JTherry > playsh 41 минуту назад

      в этой игре раздражал лишь репортаж Чердака, который постоянно путал фамилии игроков, а Эшуорта назвал президентом Спартака...))) все остальное в игре было прекрасно...

      6
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      Рейтинг: +1683

      Sviro 49 минут назад

      Какая волевая? Разнесли в пух и прах. Выигрыша, конечно никто из болельщиков КрыС не ждал, но прокакать с таким разгромным счётом - это пипец. Осинькину ещё работать и работать с коллективом-с!! Спартак поймал кураж в этом сезоне. С победой.

      1
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      Рейтинг: +10393

      R_a_i_n 56 минут назад

      С победой! Атака класс! Защита отстой. Крылья в первой половине матча потрепали нервы конечно. Теперь дерби!

      10
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    • ...
      Рейтинг: +336

      rac531 1 час назад

      Несмотря на КАЗАРЦЕВА одержана красивая и безоговорочная победа, с чем нас всех, ценителей настоящего футбола, и поздравляю)
      А казарцев остался без бонуса от ДЮКОВА, хоть и старался.
      А с другой стороны, Джикии ногу не оторвали. Подумаешь шипами по колену врезали) Жив же остался, к огорчению казарцева((
      Селихова в ворота затолкали? А чего он на пути мяча стоит? Соболеву акцентировано на ногу наступили? Но ведь недостаточно сильно) А локтем в лицо двинули случайно!
      Казарцев же видел)

      PS
      САЛИХОВА
      «Нас прибивали судейством в прошлом сезоне, в позапрошлом тоже, любой спорный эпизод трактовался не в пользу «Спартака». Почему в этом сезоне должно быть по-другому? Разве появились факторы, указывающие на иной сценарий?»

      4
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      Рейтинг: +260

      Эном айс > rac531 57 минут назад

      Выиграли и, замечу, восхитительно выиграли..
      Чё ты тут лепишь , "три буквы три два раз"?
      Не порти впечатление от блестящего матча, вонь подрейтузная.

      4
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      Рейтинг: +98433

      zigbert 1 час назад

      По счету крупная победа но Крылья выглядели очень прилично. В первом тайме у них даже было больше голевых моментов. Хорошо что в конце тайма удалось сравнять счет. Во втором тайме взялись за дело Промес и Соболев. Спокойствие наступило при счете 4:2.
      Всех КБ с красивой и заслуженной победой!

      15
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      Рейтинг: +3341

      serhio80 > zigbert 1 час назад

      играли в очень высокий прессинг, это тренерское решение. если он так видит физу команды... это тренер...

      4
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      Рейтинг: +11020

      alex1951 > zigbert 1 час назад

      Что меня в ZIGBERT-е Подкупает так его ,так его уважение к сопернику.....
      Этот человек,за счет своих вразумных высказываний,станет лидером по уважению со стороны адекватных посетителей сайте! Виват,Шура!

      3
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      Рейтинг: +17357

      Cleaner > zigbert 56 минут назад

      Ключевое в Вашем комментарии то, что "Крылья выглядели очень прилично". Это очень сомнительный комплимент Спартаку.

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      Рейтинг: +3341

      serhio80 > Cleaner 45 минут назад

      Спартак вышел и продавил) лошарики, вы следующие)

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      Рейтинг: +17357

      Cleaner > serhio80 40 минут назад

      Бугага...))) Готовьте корзинку, полная будет!

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      Рейтинг: +98433

      zigbert > Cleaner 38 минут назад

      А какие тут могут быть сомнения -счет на табло. Но и игру Крылья Советов нельзя не отметить, играли на равных со Спартаком полтора тайма. Команда хорошо организованна.

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