Мележиков объяснил, почему спортивный директор «Спартака» Эшуорт не общается со СМИ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поговорил о работе спортивного директора Пола Эшуорта.
«Он работает. А если не общается, значит, пока не о чем говорить. Мы уже обращали внимание на это: много ли спортивных директоров вообще общается?
Считаю, что нужно концентрироваться на работе. А уже когда есть какой‑то положительный или отрицательный результат, его можно будет комментировать», – сказал Мележиков.
- Эшуорт назначен несколько недель назад.
- Ранее Эшуорт работал в «Брайтоне», «Ростове».
- «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»