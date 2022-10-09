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    Мележиков объяснил, почему спортивный директор «Спартака» Эшуорт не общается со СМИ

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поговорил о работе спортивного директора Пола Эшуорта.

    «Он работает. А если не общается, значит, пока не о чем говорить. Мы уже обращали внимание на это: много ли спортивных директоров вообще общается?

    Считаю, что нужно концентрироваться на работе. А уже когда есть какой‑то положительный или отрицательный результат, его можно будет комментировать», – сказал Мележиков.

    • Эшуорт назначен несколько недель назад.
    • Ранее Эшуорт работал в «Брайтоне», «Ростове».
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17357

      Cleaner 1 час назад

      Эшуорт враг России, приехал за баблом и не скрывает этого. В этой схеме общению с журналистами места НЕТ...(

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