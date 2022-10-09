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Депутат Терюшков объявил об уходе из «Химок»

9 октября 2022, 14:32
17

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков больше не входит в наблюдательный (попечительский) совет «Химок». Об этом написал он сам.

«Чтобы иметь возможность открыто высказывать позиции и взгляды на происходящее в российском футболе, считаю правильным дистанцироваться от ФК «Химки». Спекулировать клубом больше не выйдет, печать молчания сорвана.

Остаюсь болельщиком подмосковной команды, а из попечительского совета по указанным выше причинам выхожу.

Химки, только вперeд!» – написал Терюшков.

  • При участии в управлении клубом Терюшкова «Химки» в 2020 году вернулись в РПЛ.
  • «Химки» не побеждают с 7 августа.
  • Команда идет в зоне вылета РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Романа Терюшкова
Россия. Премьер-лига Химки Терюшков Роман
Комментарии (17)
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Красногорск_Фан
1665315326
Ну это же просто праздник какой то. А Садыкова с собой захватить
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MaxRnD
1665320254
В монастырь
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Ill Ich
1665320537
Воздух в Химках станет немного чище. Но, видимо, станет грязнее во всех остальных местах, куда теперь будет совать свой нос этот деятель.
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Ziklop
1665320898
спи..дил всё что можно и се.пал
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kvm
1665321967
побежали крысы...
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jek718875
1665327934
УРЯяяяяяя!!!!!!
Ответить
Fialet
1665331188
Я что то не пойму, а чего тут на Терюшкова набросились? Думаю всё решал Садыгов, и если Терюшков с ним в чём то не сошёлся, так это только плюс.
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Андреич
1665332506
Надеюсь, из Химок не на повышение пошёл? (Спартак, ЦСКА, Зенит?) :)
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моэм
1665381192
Уход депутата - огромное счастье , для простого народа....а если бы их вообще стереть с лица земли , был бы рай .
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vladimir-7
1665387957
Из попечительского совета Терюшкова выперли, осталось выгнать из ГД, для открытого взгляда и высказывания позиции болельщика Химок.
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