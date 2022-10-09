Депутат Терюшков объявил об уходе из «Химок»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков больше не входит в наблюдательный (попечительский) совет «Химок». Об этом написал он сам.
«Чтобы иметь возможность открыто высказывать позиции и взгляды на происходящее в российском футболе, считаю правильным дистанцироваться от ФК «Химки». Спекулировать клубом больше не выйдет, печать молчания сорвана.
Остаюсь болельщиком подмосковной команды, а из попечительского совета по указанным выше причинам выхожу.
Химки, только вперeд!» – написал Терюшков.
- При участии в управлении клубом Терюшкова «Химки» в 2020 году вернулись в РПЛ.
- «Химки» не побеждают с 7 августа.
- Команда идет в зоне вылета РПЛ.
Источник: телеграм-канал Романа Терюшкова