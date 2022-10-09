Депутат Терюшков объявил об уходе из «Химок»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков больше не входит в наблюдательный (попечительский) совет «Химок». Об этом написал он сам.

«Чтобы иметь возможность открыто высказывать позиции и взгляды на происходящее в российском футболе, считаю правильным дистанцироваться от ФК «Химки». Спекулировать клубом больше не выйдет, печать молчания сорвана.

Остаюсь болельщиком подмосковной команды, а из попечительского совета по указанным выше причинам выхожу.

Химки, только вперeд!» – написал Терюшков.