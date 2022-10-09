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    Депутат Терюшков объявил об уходе из «Химок»

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков больше не входит в наблюдательный (попечительский) совет «Химок». Об этом написал он сам.

    «Чтобы иметь возможность открыто высказывать позиции и взгляды на происходящее в российском футболе, считаю правильным дистанцироваться от ФК «Химки». Спекулировать клубом больше не выйдет, печать молчания сорвана.

    Остаюсь болельщиком подмосковной команды, а из попечительского совета по указанным выше причинам выхожу.

    Химки, только вперeд!» – написал Терюшков.

    • При участии в управлении клубом Терюшкова «Химки» в 2020 году вернулись в РПЛ.
    • «Химки» не побеждают с 7 августа.
    • Команда идет в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Романа Терюшкова

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    Сегодня, 14:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2130

      kvm 1 час назад

      побежали крысы...

      0
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      Рейтинг: +17357

      Cleaner 1 час назад

      Все в Химках разворовали что ли. Теперь можно и уходить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2928

      Ziklop 1 час назад

      спи..дил всё что можно и се.пал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      Ill Ich 1 час назад

      Воздух в Химках станет немного чище. Но, видимо, станет грязнее во всех остальных местах, куда теперь будет совать свой нос этот деятель.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1328

      balam 1 час назад

      это просто праздник какой то(карабас барабас)

      0
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      Рейтинг: +50543

      MaxRnD 1 час назад

      В монастырь

      1
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      suesride 1 час назад

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      Рейтинг: +2384

      fakeid 1 час назад

      ещё одной гнидой меньше. только не забудь выплатить писареву то, что ему полагается, вор тупой.

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      Рейтинг: +2928

      Ziklop > fakeid 1 час назад

      после него только банкротство, но ведь эту падаль не посадят.

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      Рейтинг: +1048

      ZAITZEFF2011 2 часа назад

      Теперь спи спокойно , товарищ!!!

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      Рейтинг: +5802

      Красногорск_Фан 3 часа назад

      Ну это же просто праздник какой то. А Садыкова с собой захватить

      5
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      Рейтинг: +876

      SpartakMoskwa > Красногорск_Фан 2 часа назад

      Это шавка по фамилии Садыгов так просто от туда не уйдет

      0
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