Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Клопп оценил игру Нуньеса в составе «Ливерпуля». Его купили за 75 миллионов

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результативность летнего новичка Дарвина Нуньеса.

    Уругвайский нападающий забил два гола в восьми матчах.

    «Думаю, он сам внушил себе, что находится под давлением. Дарвину нужно успокоиться, ведь на тренировках у него отличная реализация.

    Но во время матчей он немного спешит, ему просто нужно быть спокойнее и эффективнее использовать свои навыки. Больше ничего менять не нужно», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» купил форварда у «Бенфики» за 75 миллионов евро.
    • Еще 25 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • Покупка Нуньеса – 2-я в списке рекордных трансферов мерсисайдского клуба.

    Новости по теме
    Нуньес – о тренировках «Ливерпуля»: «Когда Клопп говорит, я ничего не понимаю» 3
    Топ-5 самых дорогих трансферов этого лета 3
    «Я весь матч раздражал его». Андерсен из «Кристал Пэлас» объяснил стычку с Нуньесом
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11