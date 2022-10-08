Клопп оценил игру Нуньеса в составе «Ливерпуля». Его купили за 75 миллионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результативность летнего новичка Дарвина Нуньеса.

Уругвайский нападающий забил два гола в восьми матчах.

«Думаю, он сам внушил себе, что находится под давлением. Дарвину нужно успокоиться, ведь на тренировках у него отличная реализация.

Но во время матчей он немного спешит, ему просто нужно быть спокойнее и эффективнее использовать свои навыки. Больше ничего менять не нужно», – сказал Клопп.