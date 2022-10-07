Тен Хаг: «Формирование стиля «Манчестер Юнайтед» займет месяцы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о развитии команды.

«Дело не только в стиле. Есть много вопросов к физике, менталитету и особенно к устойчивости. Исправлять все это – рутина.

Нужно заниматься этим на каждой тренировке. При чем как со всей командой, так и с каждым отдельным игроком.

Это не построишь за неделю или месяц. Должна быть система, в современном футболе высокие требования.

В данном вопросе образец – «Манчестер Сити». Думаю, мы тоже сможем сформировать свой стиль. Но это займет месяцы», – сказал голландский специалист.