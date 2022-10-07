Каррера: «Хвича – огромный талант. Он может стать звездой мирового уровня»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Не знаю, почему Кварацхелия не заиграл в России так, как в Италии. Может быть, к этому времени он стал опытнее как футболист, нашел необходимую мотивацию.

На мой взгляд, Хвича Кварацхелия – огромный талант. Он может стать звездой мирового уровня, если продолжит так играть. У него есть все необходимые качества и способности для этого. Хвича уже доказал, что является топ-игроком», – сказал Каррера.