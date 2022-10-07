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    Каррера: «Хвича – огромный талант. Он может стать звездой мирового уровня»

    Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

    «Не знаю, почему Кварацхелия не заиграл в России так, как в Италии. Может быть, к этому времени он стал опытнее как футболист, нашел необходимую мотивацию.

    На мой взгляд, Хвича Кварацхелия – огромный талант. Он может стать звездой мирового уровня, если продолжит так играть. У него есть все необходимые качества и способности для этого. Хвича уже доказал, что является топ-игроком», – сказал Каррера.

    • Летом Хвича перешел в «Наполи» за 10 миллионов евро.
    • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
    • Ранее грузин выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: «РБ Спорт»

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