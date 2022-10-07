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  • ЦСКА обыграет «Динамо», «Юве» ждет сложная победа над «Миланом»: чего ждать от этих выходных

ЦСКА обыграет «Динамо», «Юве» ждет сложная победа над «Миланом»: чего ждать от этих выходных

7 октября 2022, 11:53

Ждали очередных выходных? И вот они наступили. Да, это была яркая еврокубковая неделя. Но в ближайший уик-энд будет много по-настоящему классных матчей. И в этом материале мы попробуем предсказать их исходы.

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ЦСКА продолжит локальный кризис «Динамо»

Сандро Шварц построил сильное и гибкое «Динамо». Но с его уходом эта гармония будто бы разрушилась. «Динамо» больше не такое опасное в атаке, есть много вопросов к обороне, не хватает реализации – логично, что команда Славиши Йокановича откатилась в середину таблицы.

С другой стороны, есть ЦСКА. Сейчас это заново собранная крепкая команда с отличным тренером. К тому же ЦСКА демонстрирует хорошие результаты на старте сезона: семь побед, две ничьих и два поражения, что отправило его на второе место.

Что будет в очном матче? Никто на 100% предсказать не может. Но в таком виде ЦСКА ближе к победе.

Победа ЦСКА – за 1.65

Сейчас «Милан» сильнее «Ювентуса» сейчас, но проиграет

Какая основная претензия к Максу Аллегри? Что он ставит очень трусливый футбол в «Ювентусе». Инсайды вокруг клуба говорят, что при минимальном счете в пользу «Юве» Аллегри начинает сковывать команду и просит ее играть осторожнее.

Теперь к «Милану». Кто-то вообще думал, что Стефано Пиоли построит чемпионский проект? А он построил – и держит уровень до сих пор. Но сейчас у него появилась проблема – травмы.

В лазарете сейчас Калабрия, Флоренци, Меньян, Кьер, Салемакерс и Златан (уже давно), под вопросом участие Тео Эрнандеса. Такой набор травмированных привел к жесткому поражению от «Челси». Атакующий потенциал «Ювентуса» оценивается чуть скромнее, но вряд ли исход для «Милана» будет другим в этом матче.

«Фонбет» оценивает победу «Ювентуса» коэффициентом 3.65

«Бавария» обыграет «Боруссию» Д (кто-то удивится?)

После странного старта сезона в Бундеслиге «Бавария» обозлилась – недоверия к Юлиану Нагельсманну нет, клуб кромсает всех в ЛЧ и возвращается на привычные позиции в чемпионате. Следующий соперник – дортмундская «Боруссия».

И вроде бы «Боруссия» сильна и конкурентоспособна. Но так в чемпионате было часто в последнее время, а исход – один. В последний раз «Бавария» победила в этом дерби в ноябре-2018. В любом состоянии «Бавария» умеет играть против серьезных соперников.

Победа «Баварии» – за 1.63

«Арсенал» и «Ливерпуль» сгоняют вничью

«Арсенал» выздоравливает – все еще первый в таблице. «Ливерпуль» в кризисе, но, как пишут журналисты вокруг него, клуб набрался злости и постепенно восстанавливает ментальную составляющую. Комментируя уверенность клуба, Клопп говорил:

«Думаете, уверенность Криштиану Роналду в данный момент находится на пике? Спады бывают у всех. В прошлом сезоне хандрил Месси. Нужно сделать шаг в правильном направлении. Уверенность возвращается, когда ты готов. В командном виде спорта этот процесс сложнее».

«Арсенал» два года не обыгрывал «Ливерпуль» в АПЛ. Но даже с таким соперником его потолок вряд ли будет выше ничейного результата.

Угадай победителя и получи 3000 рублей

Ничья – за 3.70

«Ростов» и «Краснодар» – здесь подумаем о счете

В последний раз в официальном матче команды забивали меньше двух мячей три года назад. Сейчас это одни из самых приятных клубов РПЛ в плане атакующих действий. Так что есть вероятность, что, несмотря на результат, «Ростов» и «Краснодар» порадуют обилием голевых действий.

ТБ2,5 «Фонбет» оценивает коэффициентом 1.75

Фото: ПФК ЦСКА, www.imago-images.de, XinHua/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Европа
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