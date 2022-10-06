Технический директор «Торино»: «Уровень РПЛ не такой уж низкий»

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о российской Премьер-лиге.
«Серия А получила довольно много хороших игроков из РПЛ. Значит, уровень российской лиги не такой уж низкий», – заявил Ваньяти.
- В «Торино» летом перешли Алексей Миранчук (экс-«Локомотив») и Никола Влашич (экс-ЦСКА).
- «Наполи» купил Хвичу Кварацхелию (экс-«Локомотив» и «Рубин»).
- Никола Моро в августе сменил «Динамо» на «Болонью».
- Из ЦСКА Яка Бийол отправился в «Удинезе», Кристиян Бистрович – в «Лечче», а Эмиль Бохинен – в «Салернитану».
Источник: Sport24