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    Технический директор «Торино»: «Уровень РПЛ не такой уж низкий»

    Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о российской Премьер-лиге.

    «Серия А получила довольно много хороших игроков из РПЛ. Значит, уровень российской лиги не такой уж низкий», – заявил Ваньяти.

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    Источник: Sport24

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    06.10.2022 22:44
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