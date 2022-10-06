«Если останутся деньги, тогда получит». Терюшков – о выплате долга Писареву

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков дал понять, что погашение задолженности перед экс-тренером команды Николаем Писаревым не является приоритетом.

– Николай Писарев тоже получит свои деньги до 10 октября?

– Про Писарева я не знаю. Когда получит, тогда получит. Как выплатят зарплаты футболистам, всем сотрудникам, налоги заплатят, и останутся деньги, тогда получит.

– А если не останутся?

– Значит, не получит. Будет ждать. Обязательства есть, когда-то он их получит.

– В его контракте не написано, до какого числа он должен все получить?

– Честно сказать, даже не знаю. Этот вопрос меня мало интересует – когда Писарев получит деньги. Меня больше футболисты всегда заботили, управленцы, персонал, который работает в клубе.