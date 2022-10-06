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    «Если останутся деньги, тогда получит». Терюшков – о выплате долга Писареву

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков дал понять, что погашение задолженности перед экс-тренером команды Николаем Писаревым не является приоритетом.

    Николай Писарев тоже получит свои деньги до 10 октября?

    – Про Писарева я не знаю. Когда получит, тогда получит. Как выплатят зарплаты футболистам, всем сотрудникам, налоги заплатят, и останутся деньги, тогда получит.

    – А если не останутся?

    – Значит, не получит. Будет ждать. Обязательства есть, когда-то он их получит.

    – В его контракте не написано, до какого числа он должен все получить?

    – Честно сказать, даже не знаю. Этот вопрос меня мало интересует – когда Писарев получит деньги. Меня больше футболисты всегда заботили, управленцы, персонал, который работает в клубе.

    • Писарев возглавлял «Химки» с 10 августа по 1 сентября.
    • Под его руководством команда проиграл все 4 матча с общим счетом 2:12.
    • Тренеру и его штабу должны около 40 миллионов рублей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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