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    Юран назвал «Химки» единственным явным аутсайдером РПЛ: «Падают с космической скоростью»

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о лидерах и аутсайдерах РПЛ.

    «Раньше в РПЛ были явные лидеры, если брать вторые-пятые места. Была определeнная группа команд, которая точно по итогам чемпионата была бы наверху таблицы. Сейчас же не совсем понятно, кто там будет.

    Да и внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров: кроме «Химок», которые падают с космической скоростью вниз», — сказал Юран.

    • «Химки» набрали 8 очков в 11 турах РПЛ и идут на 14-м месте.
    • Команда не побеждает с 7 августа. Тогда команду тренировал Юран.
    • Безвыигрышная серия в чемпионате – 7 матчей, во всех турнирах – 10.

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    Источник: «Чемпионат»

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