Юран назвал «Химки» единственным явным аутсайдером РПЛ: «Падают с космической скоростью»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о лидерах и аутсайдерах РПЛ.

«Раньше в РПЛ были явные лидеры, если брать вторые-пятые места. Была определeнная группа команд, которая точно по итогам чемпионата была бы наверху таблицы. Сейчас же не совсем понятно, кто там будет.

Да и внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров: кроме «Химок», которые падают с космической скоростью вниз», — сказал Юран.