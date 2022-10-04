Юран назвал «Химки» единственным явным аутсайдером РПЛ: «Падают с космической скоростью»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о лидерах и аутсайдерах РПЛ.
«Раньше в РПЛ были явные лидеры, если брать вторые-пятые места. Была определeнная группа команд, которая точно по итогам чемпионата была бы наверху таблицы. Сейчас же не совсем понятно, кто там будет.
Да и внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров: кроме «Химок», которые падают с космической скоростью вниз», — сказал Юран.
- «Химки» набрали 8 очков в 11 турах РПЛ и идут на 14-м месте.
- Команда не побеждает с 7 августа. Тогда команду тренировал Юран.
- Безвыигрышная серия в чемпионате – 7 матчей, во всех турнирах – 10.
Источник: «Чемпионат»