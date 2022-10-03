Стало известно, в каких странах проведут сборы клубы РПЛ

Матч‑агент ФИФА Ирина Полянская рассказала, где проведут зимние сборы клубы РПЛ.

— У нас не так много возможностей для проведения сборов в России: подогреваемых полей нет, в Сочи непонятно что с полями.

Этой зимой клубы из России будут тренироваться за рубежом. Глобально границы России не закрыты, так что для клубов, сделавших бронирование и внесших предоплату, все остается как есть. В РПЛ многие уже определились с местами сборов — это ОАЭ и Турция.

В каждом контракте прописаны форс‑мажоры, с отелями проговариваем, что в случае закрытия границ или иной непредвиденной ситуации проплаченные деньги полностью будут возмещены клубам.

— На сколько вырос средний чек по сравнению с зимой 2022 года?

— В рублях снизился, в евро вырос. В Эмиратах некоторые отели остались на прежних ценах, другие произвели обновление здания, что повлекло повышение стоимости, кто‑то повысил цены, потому что в Абу‑Даби будет проходить выставка.

В Турции цены поднялись во всех отелях — в зависимости от их уровня на 10–40%. Но даже там, где цены выросли достаточно серьезно, в пересчете на рубли (а все клубы платят из расчета курса ЦБ РФ) они выглядят более выигрышно, чем прошлой зимой.

Но очень сильно подорожали билеты на самолет. Думаю, что практически все клубы будут проводить два‑три сбора без возвращения домой, чтобы серьезно не завышать бюджет.