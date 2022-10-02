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    РПЛ. «Спартак» победил «Пари НН» (2:1), уступая до 66-й минуты

    «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:1) в гостевом матче 11-го тура РПЛ. Московская команда уступала со счетом 0:1 до 66-й минуты.

    Голы в составе победителей забили Шамар Николсон и Квинси Промес (с пенальти).

    «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Маига, 37; 1:1 – Николсон, 66; 1:2 – Промес, 75 (с пенальти).

    «Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин (Кротов, 90), Гоцук, Агапов, Масоэро, Рыбчинский (Юлдошев, 61), Михайлов, Майга, Сулейманов (Янсане, 66), Милсон.

    «Спартак»: Селихов, Денисов (Классен, 67), Мевля, Джикия, Хлусевич, Умяров (Литвинов, 46), Зобнин, Пруцев, Промес, Зиньковский (Маслов, 80), Николсон (Мелешин, 90).

    Предупреждения: Масоэро, 23; Юлдошев, 78; Янсане, 88 – Денисов, 34; Джикия, 90+1; Мелешин, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии50
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      Рейтинг: +17150

      paracetamol 1 минуту назад

      А пендаль был липовый. Мне показалось, что краснопузый специально бил в руку, да и расстояние было всего метр. Другим командам такие пендали не ставят, например, ЦСКА!

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      Рейтинг: +3699

      minaev23 12 минут назад

      С победой красно-белые!!!

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      Рейтинг: +2143

      serglider > minaev23 5 минут назад

      Тяжелый случай... Если спартачи НН так, со скрипом продавили, о чемпионских амбициях можно вообще забыть.

      0
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      Рейтинг: +4440

      ААМ 26 минут назад

      Сегодня мы увидели подлинную силу СПАМа

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      Рейтинг: +98324

      zigbert 30 минут назад

      Глупый гол пропустили в первом тайме. Понадеялись друг на друга и Майга беспрепятственно прошел к воротам. Преимущество Спартака было на протяжении всего матча и моментов создали немало но преодолеть плотную оборону соперника не удавалось. Казалось забить мяч совсем не удастся но молодцы, проявили характер.
      С победой болельщики Спартака!!!

      2
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      Рейтинг: +11626

      Алексей З 32 минуты назад

      Очень натужная победа.
      После Зенита не хватало куража , азарта и скорости. Умяров инертен, не разгонял , поэтому и на лавку в перерыве. Здорово не хватало Соболева , Николсон не цеплялся , не открывался и просто выпадал , но бац и забил...
      Стало понятно почему Зинковский на замене.
      Гол Селехова однозначно.
      Вот из таких вроде бы мелочей и срослась тяжёлая победа.
      Всех Спартачей с Победой !!!

      2
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      Рейтинг: +1532

      PNZ1985 46 минут назад

      Есть Заряд на непростую неделю, спасибо Спартак!) борьба за вторую строчку закипает

      4
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      Рейтинг: +25831

      JTherry 48 минут назад

      после победы в кубковом матче, ожидалась напряженная борьба в Нижнем, впереди не хватало Соболева, Николсон мало создает и креативит, сегодня красивый гол забил...) и центр поля при всем давлении Спартака, неприятно проседал при острых выпадах НН, в общем, потрепали нервишки болельщикам, как видно по постам... вовремя Абаскаль убрал с поля Умярова, он после Кубка совсем скис... с трудовой и волевой победой КБ..!

      5
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      Рейтинг: +6167

      Добрый Бобер 52 минуты назад

      С победой!!!

      3
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      Рейтинг: +5988

      Беспонтий 55 минут назад

      квинси конечно зверёныш
      и пас и паненка на загляденье
      а вот пенальти назначен спорно

      2
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      Рейтинг: +32906

      oyabun > Беспонтий 53 минуты назад

      Да ладно! Очевидная рука. Комментаторы и без всяких повторов сразу это увидели, а Кукуляк очень уж не хотел давать Спартаку пробить. Хорошо ВАР грамотно сработал.

      7
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      Рейтинг: +20016

      derrik2000 > oyabun 45 минут назад

      Ну, уж даже я, который в микроскоп смотрит, как двигаются по полю игрочишки Спартака и что происходит рядом, по поводу 11-метрового никакого неправильного назначения не заметил: там даже не пальчики игрока Пари НН были, а целая рука!

      2
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      Рейтинг: +25831

      JTherry > Беспонтий 38 минут назад

      в чем спорность пенальти, можно привести хоть какой-то аргумент..? рука у игрока НН бесспорная, увеличивала площадь тела, пенальти железный... а пас пяткой от Промеса и паненка выполнены отлично, да и гол Николсон тоже симпатичный забил...)

      2
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      Рейтинг: +4440

      ААМ > oyabun 23 минуты назад

      Пеналы в пользу СПАМа всегда бесспорны и этот тоже.

      0
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      Рейтинг: +2611

      a_who 55 минут назад

      С победой друзья !

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