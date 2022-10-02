РПЛ. «Спартак» победил «Пари НН» (2:1), уступая до 66-й минуты

«Спартак» обыграл «Пари НН» (2:1) в гостевом матче 11-го тура РПЛ. Московская команда уступала со счетом 0:1 до 66-й минуты.

Голы в составе победителей забили Шамар Николсон и Квинси Промес (с пенальти).

«Спартак» набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Маига, 37; 1:1 – Николсон, 66; 1:2 – Промес, 75 (с пенальти).

«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин (Кротов, 90), Гоцук, Агапов, Масоэро, Рыбчинский (Юлдошев, 61), Михайлов, Майга, Сулейманов (Янсане, 66), Милсон.

«Спартак»: Селихов, Денисов (Классен, 67), Мевля, Джикия, Хлусевич, Умяров (Литвинов, 46), Зобнин, Пруцев, Промес, Зиньковский (Маслов, 80), Николсон (Мелешин, 90).

Предупреждения: Масоэро, 23; Юлдошев, 78; Янсане, 88 – Денисов, 34; Джикия, 90+1; Мелешин, 90+5.

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