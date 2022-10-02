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РПЛ. «Спартак» победил «Пари НН» (2:1), уступая до 66-й минуты

2 октября 2022, 20:58
23

«Спартак» обыграл «Пари НН» (2:1) в гостевом матче 11-го тура РПЛ. Московская команда уступала со счетом 0:1 до 66-й минуты.

Голы в составе победителей забили Шамар Николсон и Квинси Промес (с пенальти).

«Спартак» набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Маига, 37; 1:1 – Николсон, 66; 1:2 – Промес, 75 (с пенальти).

«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин (Кротов, 90), Гоцук, Агапов, Масоэро, Рыбчинский (Юлдошев, 61), Михайлов, Майга, Сулейманов (Янсане, 66), Милсон.

«Спартак»: Селихов, Денисов (Классен, 67), Мевля, Джикия, Хлусевич, Умяров (Литвинов, 46), Зобнин, Пруцев, Промес, Зиньковский (Маслов, 80), Николсон (Мелешин, 90).

Предупреждения: Масоэро, 23; Юлдошев, 78; Янсане, 88 – Денисов, 34; Джикия, 90+1; Мелешин, 90+5.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (23)
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slavа0508
1664733586
С волевой ПОБЕДОЙ парни !!!Молодцы спасли матч !!!Над игрой работы море ещё ,,,,
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rash1959
1664733635
ООООчень тяжёленько, но победа за нами. Так надо все игры "выгрызать".
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SPACE TRUCKIN
1664733772
всех КБ с победой! Спартаку фартит в последние две игры - две штанги от Зенита,сегодня - от НН...Забей Милсон и результат ,думаю,был бы печальнее...Спартак тяжело играет с закрытыми командами...
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slavа0508
1664734053
Результат есть , желание и самоотдача тоже в порядке , вот над остальным работать и работать ,
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seth343
1664734077
Трудовая победа. Много сил отдали в кубке. С победой нас.
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KPCC-SPB
1664734225
поздравляю мясных с победой, вроде яйца появились у ваших
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Fancyfall
1664734595
всех КБ с победой! Антоха молодец!
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PNZ1985
1664735187
Есть Заряд на непростую неделю, спасибо Спартак!) борьба за вторую строчку закипает
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deinego77@yandex.ru
1664737200
С победой красно-белые!!!
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ScarlettOgusania
1664746999
После игры на кубок с зенитом, через 2 дня играть на выезде с Пари нн довольно затратное занятие, при том, что всю игру провели в атаках. С важной и волевой победой КБ братья!)
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