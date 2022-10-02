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    Танасиевич: «Уверен, что Захарян будет играть за топ-клуб Европы»

    Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич оценил потенциал полузащитника команды Арсена Захаряна.

    — Не рано ли Захаряну уезжать в «Челси»?

    — Не могу рассуждать рано или не рано. К сожалению, интерес из «Челси» пришелся на такое время. Не совсем нормальное. В другой момент он наверняка перешел бы в этот клуб за имевшиеся три-пять-семь дней. Но ничего. Жизнь продолжается. Уверен, зимой или следующим летом он уедет в сильный клуб. У него огромный потенциал.

    Сейчас говорят, что Арсен действует не так стабильно. Но не забывайте сколько ему лет! Много ли игроков в таком возрасте способны провести 10-15 матчей на одинаково высоком уровне? Думаю, нет. Для меня он очень неплохо играет сейчас. Не стоит ожидать от него по два-три гола в каждом матче.

    Конечно, ему обидно. Думаю, мальчик много нервничал. Но сейчас у него есть два месяца, чтобы просто радоваться футболу – забивать, отдавать и наслаждаться происходящим. Пусть радуется.

    На 100 процентов уверен, что в будущем он — игрок топ-клуба Европы.

    • В сезоне РПЛ у 19-летнего Захаряна 9 матчей, гол, 2 ассиста.
    • Игрок стоит 15 миллионов евро.
    • Захарян – воспитанник «Динамо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1646

      22 raza chemp 17 минут назад

      А он за динамо не хочет поиграть? За 9 игр один гол и 2 ассиста

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