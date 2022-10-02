Танасиевич: «Уверен, что Захарян будет играть за топ-клуб Европы»

А он за динамо не хочет поиграть? За 9 игр один гол и 2 ассиста
Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич оценил потенциал полузащитника команды Арсена Захаряна.
— Не рано ли Захаряну уезжать в «Челси»?
— Не могу рассуждать рано или не рано. К сожалению, интерес из «Челси» пришелся на такое время. Не совсем нормальное. В другой момент он наверняка перешел бы в этот клуб за имевшиеся три-пять-семь дней. Но ничего. Жизнь продолжается. Уверен, зимой или следующим летом он уедет в сильный клуб. У него огромный потенциал.
Сейчас говорят, что Арсен действует не так стабильно. Но не забывайте сколько ему лет! Много ли игроков в таком возрасте способны провести 10-15 матчей на одинаково высоком уровне? Думаю, нет. Для меня он очень неплохо играет сейчас. Не стоит ожидать от него по два-три гола в каждом матче.
Конечно, ему обидно. Думаю, мальчик много нервничал. Но сейчас у него есть два месяца, чтобы просто радоваться футболу – забивать, отдавать и наслаждаться происходящим. Пусть радуется.
На 100 процентов уверен, что в будущем он — игрок топ-клуба Европы.
- В сезоне РПЛ у 19-летнего Захаряна 9 матчей, гол, 2 ассиста.
- Игрок стоит 15 миллионов евро.
- Захарян – воспитанник «Динамо».