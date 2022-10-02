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  • Танасиевич: «Уверен, что Захарян будет играть за топ-клуб Европы»

Танасиевич: «Уверен, что Захарян будет играть за топ-клуб Европы»

2 октября 2022, 12:59

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич оценил потенциал полузащитника команды Арсена Захаряна.

— Не рано ли Захаряну уезжать в «Челси»?

— Не могу рассуждать рано или не рано. К сожалению, интерес из «Челси» пришелся на такое время. Не совсем нормальное. В другой момент он наверняка перешел бы в этот клуб за имевшиеся три-пять-семь дней. Но ничего. Жизнь продолжается. Уверен, зимой или следующим летом он уедет в сильный клуб. У него огромный потенциал.

Сейчас говорят, что Арсен действует не так стабильно. Но не забывайте сколько ему лет! Много ли игроков в таком возрасте способны провести 10-15 матчей на одинаково высоком уровне? Думаю, нет. Для меня он очень неплохо играет сейчас. Не стоит ожидать от него по два-три гола в каждом матче.

Конечно, ему обидно. Думаю, мальчик много нервничал. Но сейчас у него есть два месяца, чтобы просто радоваться футболу – забивать, отдавать и наслаждаться происходящим. Пусть радуется.

На 100 процентов уверен, что в будущем он — игрок топ-клуба Европы.

  • В сезоне РПЛ у 19-летнего Захаряна 9 матчей, гол, 2 ассиста.
  • Игрок стоит 15 миллионов евро.
  • Захарян – воспитанник «Динамо».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен
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