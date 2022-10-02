«Локо» проиграл в РПЛ 4-й раз подряд, Черышев оформил дубль за 2 минуты, Сычевой сделал предложение после гола и другие новости дня

Николсон: «У «Спартака» есть яйца, чтобы стать чемпионом России».

«Этот результат ни за что не повторится». Петржела – о разгромном поражении «Зенита» от «Спартака».

Лингарда обвинили в жестоком обращении с животными за купирование ушей у собак.

Черышев забил 2 гола за 2 минуты в игре «Кальяри» – «Венеция».

Сычевой рассказал о предложении своей девушке после гола в ворота «Сочи».

Терюшков: «Долг «Химок» перед Писаревым? Пусть сидит и ждет»

Идову: «С июля не получаю зарплату».

Слуцкий: «Фанаты «Рубина» требуют моей отставки? Они правы, даже говорить нечего».

РПЛ. «Локомотив» проиграл «Уралу» (2:4), это его 4-е поражение подряд. В матче было 2 удаления.

Циннбауэр: «Чувствую поддержку от игроков «Локомотива». Они плотно стоят за меня».