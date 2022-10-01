Чалов: «Хотел сыграть с Киргизией. Карпин никак не объяснил, почему я не вышел»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов сожалеет, что не поучаствовал на прошлой неделе в товарищеском матче сборной России против Киргизии (2:1).

«Сильно ли расстроился, что не сыграл за сборную России? Конечно, хотел сыграть. Но тут вопросы к Валерию Георгиевичу Карпину – почему я не вышел. Объяснил ли он это? Нет, никак не объяснял», – сказал Чалов.