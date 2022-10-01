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    Чалов: «Хотел сыграть с Киргизией. Карпин никак не объяснил, почему я не вышел»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов сожалеет, что не поучаствовал на прошлой неделе в товарищеском матче сборной России против Киргизии (2:1).

    «Сильно ли расстроился, что не сыграл за сборную России? Конечно, хотел сыграть. Но тут вопросы к Валерию Георгиевичу Карпину – почему я не вышел. Объяснил ли он это? Нет, никак не объяснял», – сказал Чалов.

    • Чалов вызывается в сборную с 2019 года.
    • В том же году Чалов стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ.
    • Сборная России сейчас отстранена от международных турниров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.10.2022 23:29
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