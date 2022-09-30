Терюшков: «Химки» должны Писареву? Я бы с ним вообще не расплачивался!»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость, что клуб до сих пор не расплатился с уволенным главным тренером Николаем Писаревым.

«Я бы с Писаревым вообще не расплачивался! За задержки перед предыдущим тренерским штабом вообще не переживаю!» – сказал Терюшков.