Терюшков: «Химки» должны Писареву? Я бы с ним вообще не расплачивался!»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость, что клуб до сих пор не расплатился с уволенным главным тренером Николаем Писаревым.
«Я бы с Писаревым вообще не расплачивался! За задержки перед предыдущим тренерским штабом вообще не переживаю!» – сказал Терюшков.
- Писарев возглавлял «Химки» с 10 августа по 1 сентября.
- Под его руководством команда проиграл все 4 матча с общим счетом 2:12.
- Новым тренером химчан стал Спартак Гогниев.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»