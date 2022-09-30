Каррера: «Спартак» – главный фаворит Кубка России. Желаю им побороться за золотой дубль»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил перспективы московской команды выиграть РПЛ и Кубок России в этом сезоне.
«Спартак» способен защитить трофей Кубка России. Команда может выиграть этот турнир второй год подряд. Вижу «Спартак» в статусе главного фаворита турнира.
Надеюсь, что в этом сезоне «Спартак» будет бороться за золотой дубль. Я искренне им этого желаю», – сказал Каррера.
- «Спартак» выиграл все 3 матча в текущем розыгрыше Кубка России.
- Вчера команда дома разгромила «Зенит» – 3:0.
- В РПЛ спартаковцы идут на 5-м месте, отставая от лидера на 7 очков.
Источник: Sport24