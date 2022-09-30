Каррера: «Спартак» – главный фаворит Кубка России. Желаю им побороться за золотой дубль»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил перспективы московской команды выиграть РПЛ и Кубок России в этом сезоне.

«Спартак» способен защитить трофей Кубка России. Команда может выиграть этот турнир второй год подряд. Вижу «Спартак» в статусе главного фаворита турнира.

Надеюсь, что в этом сезоне «Спартак» будет бороться за золотой дубль. Я искренне им этого желаю», – сказал Каррера.