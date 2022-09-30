Кержаков назвал своих самых великих партнеров и соперников

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, каких футболистов он считает самыми великими среди тех, с которыми играл.

«Первое впечатление – Кобелев, если мы говорим об игрочищах. Это был 2001-й год. Футбольный интеллект, понимание игры и исполнение. Я не помню, чтобы в те времена говорили, что какой-то полузащитник или нападающий не так принял мяч или не так отдал.

На первый план выходили футбольные хитрость и интеллект. Кобелев был именно человеком, который полностью понимал игру. О том, что он мог сделать передачу на ход, в правильную ногу, даже не стоит говорить. Просто футбольный интеллект.

И, конечно, Аршавин. Тут несомненно. Это если мы берeм российских игроков.

Из иностранцев, с которыми играл, – Месси. Я искренне не понимал, зачем Месси отдаeт мяч, потому что отнять его у Лионеля было невозможно. Я в жизни не видел такого футболиста, чтобы кто-то мог отнять мяч у Месси.

Он уже до приeма мяча всe понимал. Лионель мог поставить корпус так, чтобы видеть, где находится соперник и куда он будет уходить.

Тогда в «Барселоне» Роналдиньо, Хави и Это'О котировались чуть выше. У Месси ещe был 19-й номер. Но меня не настолько в той игре поразил Роналдиньо, как Лионель.

Мне удалось поиграть с Дани Алвесом, Адриано, Кануте, быстроногим Хесусом Навасом. Профессиональнее Палопа вратарей не было – ну, может, только Саша Филимонов. На тренировках отдавались до последнего.

Палоп был со мной в клубе, поэтому я видел его чаще, чем Филимонова, с которым пересекались только в сборной. Но помню, что мы были на чемпионате мира в Японии и Корее.

Тогда мы с Димой Сычeвым оставались бить по воротам и пошeл проливной дождь. Но Филимонов, пока мы не закончили, с нами там отрабатывал. Мне было 19 лет, а Диме 18. Такое вот профессиональное отношение было у Филимонова», – сказал Кержаков.