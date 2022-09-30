Ротенберг оценил работу тренера «Сочи» Гаранина

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о работе нового тренерского штаба.

Летом команду возглавил Вадим Гаранин.

Он сменил Владимира Федотова.

После 10 туров «Сочи» идет на 6-м месте в РПЛ.

– Прошла треть чемпионата – у вас есть уверенность, что не ошиблись с Гараниным? Он соответствует вашей концепции?

– Я считаю, что мы не ошиблись с Гараниным. Ребята за него тоже стараются играть. Он нашел контакт с футболистами – и с теми, кто уже был, и с новыми игроками.

С молодыми он хорошо работает. Поэтому, я думаю, результат придет.