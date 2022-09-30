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    Ротенберг оценил работу тренера «Сочи» Гаранина

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о работе нового тренерского штаба.

    • Летом команду возглавил Вадим Гаранин.
    • Он сменил Владимира Федотова.
    • После 10 туров «Сочи» идет на 6-м месте в РПЛ.

    – Прошла треть чемпионата – у вас есть уверенность, что не ошиблись с Гараниным? Он соответствует вашей концепции?

    – Я считаю, что мы не ошиблись с Гараниным. Ребята за него тоже стараются играть. Он нашел контакт с футболистами – и с теми, кто уже был, и с новыми игроками.

    С молодыми он хорошо работает. Поэтому, я думаю, результат придет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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