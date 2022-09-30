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    Семак – о 0:3 со «Спартаком»: «Многие футболисты «Зенита» сыграли ниже своего уровня»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» (0:3) в матче Кубка России.

    — Было впечатление, что команда вышла пижонить.

    — Не думаю, что это пижонство. У нас нет пижонов, это точно. Это скорее эмоциональная выхолощенность. Непросто постоянно находиться наверху.

    Каждая команда хочет прервать какую-то серию и выиграть у нас. Такие матчи, к сожалению, бывают. Наша задача — чтобы команда избегала таких матчей и двигалась дальше в правильном направлении.

    — «Спартак» закрыл Малкома и Вендела и выиграл игру. Был ли в этом ваш просчет в плане на игру?

    — Не считаю, что у нас играют только эти игроки. У нас командная игра. У нас нет бомбардира, который забивает более половины голов. У нас равномерно распределены все игровые действия. Дело в том, что многие сыграли сегодня ниже своего уровня.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2295

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Почему про свой уровень молчишь,физрук?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11778

      Вомбат > АЛЕКС 58 31 минуту назад

      Да уж, они сыграли ниже уровня, а он провел замены ниже плинтуса. К сожалению, в собственных глазах он всегда прав, потому что на анализ мозгов не хватает.

      0
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      Рейтинг: +5922

      Беспонтий 2 часа назад

      три гола вызывают вопросы к родригао
      хоть аудит заказывай

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