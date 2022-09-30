Семак – о 0:3 со «Спартаком»: «Многие футболисты «Зенита» сыграли ниже своего уровня»

Почему про свой уровень молчишь,физрук?
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» (0:3) в матче Кубка России.
— Было впечатление, что команда вышла пижонить.
— Не думаю, что это пижонство. У нас нет пижонов, это точно. Это скорее эмоциональная выхолощенность. Непросто постоянно находиться наверху.
Каждая команда хочет прервать какую-то серию и выиграть у нас. Такие матчи, к сожалению, бывают. Наша задача — чтобы команда избегала таких матчей и двигалась дальше в правильном направлении.
— «Спартак» закрыл Малкома и Вендела и выиграл игру. Был ли в этом ваш просчет в плане на игру?
— Не считаю, что у нас играют только эти игроки. У нас командная игра. У нас нет бомбардира, который забивает более половины голов. У нас равномерно распределены все игровые действия. Дело в том, что многие сыграли сегодня ниже своего уровня.