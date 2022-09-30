Семак оценил судейство в игре «Спартак» – «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что отдельные решения арбитра повлияли на его команду в кубковом матче со «Спартаком».

Игру обслуживал Виталий Мешков.

Итоговой счет встречи – 3:0 в пользу москвичей.

«Понятно, что нервозность по большей части вносят арбитры. Не понял, за что Венделу дали карточку.

Мне показалось, арбитры чересчур реагировали на шум трибун, ещe что-то. Это вносило свою нервозность.

Если кто-то из наших игроков не прав, будем наказывать, но я такого не увидел. Это рабочие моменты», – сказал Семак.