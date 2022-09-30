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    Семак оценил судейство в игре «Спартак» – «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что отдельные решения арбитра повлияли на его команду в кубковом матче со «Спартаком».

    • Игру обслуживал Виталий Мешков.
    • Итоговой счет встречи – 3:0 в пользу москвичей.

    «Понятно, что нервозность по большей части вносят арбитры. Не понял, за что Венделу дали карточку.

    Мне показалось, арбитры чересчур реагировали на шум трибун, ещe что-то. Это вносило свою нервозность.

    Если кто-то из наших игроков не прав, будем наказывать, но я такого не увидел. Это рабочие моменты», – сказал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1212

      Sky Spartak 43 минуты назад

      Что за бред )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4977

      Enter2006 1 час назад

      "Мне показалось" - верно говоришь Сергей, верно, тебе показалось...

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