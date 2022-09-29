«Мы 40 лет как только не обзывались». Мостовой ответил Писареву

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Николая Писарева.

В прошлую субботу Мостовой назвал Писарева «аферистом».

Сегодня Писарев сказал: «Извинился ли Мостовой? Да *** [фиг] с ним».

«А за что я должен был извиниться? Мы друг друга знаем 40 лет – можем друг на друга чего только не наговорить.

Чего о нeм не спрашивали год назад, когда он на остановке стоял? Мы 40 лет как только не обзывались – ничего страшного в этом нет.

Так же будет продолжаться. Сегодня ты в сборной, завтра другой. Правду никто не любит», – заявил Мостовой.