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    «Мы 40 лет как только не обзывались». Мостовой ответил Писареву

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Николая Писарева.

    • В прошлую субботу Мостовой назвал Писарева «аферистом».
    • Сегодня Писарев сказал: «Извинился ли Мостовой? Да *** [фиг] с ним».

    «А за что я должен был извиниться? Мы друг друга знаем 40 лет – можем друг на друга чего только не наговорить.

    Чего о нeм не спрашивали год назад, когда он на остановке стоял? Мы 40 лет как только не обзывались – ничего страшного в этом нет.

    Так же будет продолжаться. Сегодня ты в сборной, завтра другой. Правду никто не любит», – заявил Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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