Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «Ростова» от «Ахмата» (1:3) в Кубке России.
«Ростов» выглядел хуже «Ахмата» на протяжении всего матча. Удивил пенальти, который назначили в ворота «Ростова».
Может такое быть, что Валерий Карпин не успел переключиться со сборной Росси на клубный футбол? Совмещение Карпина – глупость! Мы единственная страна, где такое есть.
Да, мы нигде не играем сейчас, но у нас есть много специалистов, которые могли бы со сборной проводить товарищеские матчи. Поэтому перестроился, не перестроился разницы нет.
Но есть другая причина поражения – предстоящая игра с «Зенитом». Из-за этого в матче не принимали участие многие лидеры», – сказал Мостовой.
- Контракт тренера со сборной истекает в декабре.
- Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
- Он совмещает работу в национальной команде и «Ростове».
Источник: «Спорт-Экспресс»