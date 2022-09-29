Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «Ростова» от «Ахмата» (1:3) в Кубке России.

«Ростов» выглядел хуже «Ахмата» на протяжении всего матча. Удивил пенальти, который назначили в ворота «Ростова».

Может такое быть, что Валерий Карпин не успел переключиться со сборной Росси на клубный футбол? Совмещение Карпина – глупость! Мы единственная страна, где такое есть.

Да, мы нигде не играем сейчас, но у нас есть много специалистов, которые могли бы со сборной проводить товарищеские матчи. Поэтому перестроился, не перестроился разницы нет.

Но есть другая причина поражения – предстоящая игра с «Зенитом». Из-за этого в матче не принимали участие многие лидеры», – сказал Мостовой.