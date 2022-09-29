Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Совмещение Карпина – глупость! Россия – единственная страна, где такое есть»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «Ростова» от «Ахмата» (1:3) в Кубке России.

    «Ростов» выглядел хуже «Ахмата» на протяжении всего матча. Удивил пенальти, который назначили в ворота «Ростова».

    Может такое быть, что Валерий Карпин не успел переключиться со сборной Росси на клубный футбол? Совмещение Карпина – глупость! Мы единственная страна, где такое есть.

    Да, мы нигде не играем сейчас, но у нас есть много специалистов, которые могли бы со сборной проводить товарищеские матчи. Поэтому перестроился, не перестроился разницы нет.

    Но есть другая причина поражения – предстоящая игра с «Зенитом». Из-за этого в матче не принимали участие многие лидеры», – сказал Мостовой.

    • Контракт тренера со сборной истекает в декабре.
    • Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
    • Он совмещает работу в национальной команде и «Ростове».

    Новости по теме
    Карпин – об 1:3 с «Ахматом»: «У «Ростова» играли два-три основных игрока. Эксперимент не удался» 2
    Карпин одним словом охарактеризовал решение суда посадить Ларина в тюрьму 1
    Бывший футболист «Реала» рассказал, помнят ли в Испании Мостового, Карпина и Смолова 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:01
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1254

      нейтральныйкакникто 51 минуту назад

      Мы единственная страна, где такое есть.-------РОССИЯ по многим параметрам-единственная страна,где больше такого нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11536

      Алексей З 1 час назад

      Мы единственная страна где объявлена МОБИЛИЗАЦИЯ.
      Всё остальное ботва.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1254

      нейтральныйкакникто > Алексей З 55 минут назад

      На Украине давно она объявлена

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15670

      NewLife 1 час назад

      Давать слово Мостовому - глупость)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +418

      egor tikhonov > NewLife 33 минуты назад

      он по ходу-Сам берёт) (микрофонит)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11