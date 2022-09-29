Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Совмещение Карпина – глупость! Россия – единственная страна, где такое есть»

Мостовой: «Совмещение Карпина – глупость! Россия – единственная страна, где такое есть»

29 сентября 2022, 19:01
3

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «Ростова» от «Ахмата» (1:3) в Кубке России.

«Ростов» выглядел хуже «Ахмата» на протяжении всего матча. Удивил пенальти, который назначили в ворота «Ростова».

Может такое быть, что Валерий Карпин не успел переключиться со сборной Росси на клубный футбол? Совмещение Карпина – глупость! Мы единственная страна, где такое есть.

Да, мы нигде не играем сейчас, но у нас есть много специалистов, которые могли бы со сборной проводить товарищеские матчи. Поэтому перестроился, не перестроился разницы нет.

Но есть другая причина поражения – предстоящая игра с «Зенитом». Из-за этого в матче не принимали участие многие лидеры», – сказал Мостовой.

  • Контракт тренера со сборной истекает в декабре.
  • Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
  • Он совмещает работу в национальной команде и «Ростове».

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1664467965
Давать слово Мостовому - глупость)
Ответить
нейтральныйкакникто
1664472046
Мы единственная страна, где такое есть.-------РОССИЯ по многим параметрам-единственная страна,где больше такого нет
Ответить
Enter2006
1664484474
Карпин - "Не имеющий аналогов в мире" ))
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
3
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
1
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
1
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
1
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
7
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
1
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
1
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
1
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
7
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
7
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
9
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
4
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
3
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
5
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
3
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
1
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
22
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
13
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+