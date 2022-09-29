Вице-президент «Барселоны» оценил шансы на возвращение Месси

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу рассказал, сможет ли клуб вернуть из «ПСЖ» нападающего Лионеля Месси.

«Это возможно с финансовой точки зрения, если его возвращение состоится в качестве свободного агента.

Но это решение должны принимать сам игрок и тренерский штаб. Такие вопросы вне моей компетенции», – заявил Ромеу.