Вице-президент «Барселоны» оценил шансы на возвращение Месси

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу рассказал, сможет ли клуб вернуть из «ПСЖ» нападающего Лионеля Месси.
«Это возможно с финансовой точки зрения, если его возвращение состоится в качестве свободного агента.
Но это решение должны принимать сам игрок и тренерский штаб. Такие вопросы вне моей компетенции», – заявил Ромеу.
- Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года.
- С тех пор он забил 17 голов и сделал 23 ассиста в 45 матчах.
- Сообщалось, что аргентинец не собирается продлевать контракт, истекающий следующим летом.
Источник: Goal