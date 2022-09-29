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Вице-президент «Барселоны» оценил шансы на возвращение Месси

29 сентября 2022, 12:41

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу рассказал, сможет ли клуб вернуть из «ПСЖ» нападающего Лионеля Месси.

«Это возможно с финансовой точки зрения, если его возвращение состоится в качестве свободного агента.

Но это решение должны принимать сам игрок и тренерский штаб. Такие вопросы вне моей компетенции», – заявил Ромеу.

  • Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года.
  • С тех пор он забил 17 голов и сделал 23 ассиста в 45 матчах.
  • Сообщалось, что аргентинец не собирается продлевать контракт, истекающий следующим летом.

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Источник: Goal
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Месси Лионель
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