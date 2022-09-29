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    Вице-президент «Барселоны» оценил шансы на возвращение Месси

    Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу рассказал, сможет ли клуб вернуть из «ПСЖ» нападающего Лионеля Месси.

    «Это возможно с финансовой точки зрения, если его возвращение состоится в качестве свободного агента.

    Но это решение должны принимать сам игрок и тренерский штаб. Такие вопросы вне моей компетенции», – заявил Ромеу.

    • Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года.
    • С тех пор он забил 17 голов и сделал 23 ассиста в 45 матчах.
    • Сообщалось, что аргентинец не собирается продлевать контракт, истекающий следующим летом.

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    Источник: Goal

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