Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Слуцкий: «Хвича может стать одним из лучших игроков мира. Почему нет?»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о потенциале вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    «Может ли Хвича попасть в список номинантов на «Золотой мяч»? Думаю, да, потому что у него нет потолка.

    Он быстрый, умный и обладает дриблингом. Он может идти в обводку на обоих флангах, это очень важно. Он может делать все, он очень хорош в плане физики. Он может стать более эффективным в обороне, он очень хорошо понимает футбол.

    И очень важно, что он большой фанатик футбола. Он очень профессионален. Когда мы начали работать, он был ребенком. Футбол для него был как магазин игрушек. Но сейчас он работает над физподготовкой, он нанял личного тренера.

    И сейчас он очень профессионален. Он остается ребенком на поле, потому что он любит футбол, вне зависимости от контракта, вне зависимости от того, есть бонусы или нет. Ему нравится футбол, это первая любовь в его жизни.

    И я думаю, что у него очень высокий потенциал, он может стать одним из лучших игроков мира. Почему нет?» – сказал Слуцкий.

    • Грузин забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах за «Наполи».
    • За 5 месяцев он подорожал на 20 миллионов на Transfermarkt.
    • Хвича и Слуцкий вместе работали в «Рубине».

    Новости по теме
    Слуцкий: «Футбол для Хвичи – это Диснейленд»
    Слуцкий объяснил, почему клубы АПЛ не купили Хвичу
    «Упал и начал плакать». Слуцкий – о первой тренировке Хвичи в «Рубине» 3
    Источник: подкаст Фабрицио Романо «Here We Go»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11