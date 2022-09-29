Слуцкий: «Хвича может стать одним из лучших игроков мира. Почему нет?»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о потенциале вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Может ли Хвича попасть в список номинантов на «Золотой мяч»? Думаю, да, потому что у него нет потолка.

Он быстрый, умный и обладает дриблингом. Он может идти в обводку на обоих флангах, это очень важно. Он может делать все, он очень хорош в плане физики. Он может стать более эффективным в обороне, он очень хорошо понимает футбол.

И очень важно, что он большой фанатик футбола. Он очень профессионален. Когда мы начали работать, он был ребенком. Футбол для него был как магазин игрушек. Но сейчас он работает над физподготовкой, он нанял личного тренера.

И сейчас он очень профессионален. Он остается ребенком на поле, потому что он любит футбол, вне зависимости от контракта, вне зависимости от того, есть бонусы или нет. Ему нравится футбол, это первая любовь в его жизни.

И я думаю, что у него очень высокий потенциал, он может стать одним из лучших игроков мира. Почему нет?» – сказал Слуцкий.