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  • Шишкин: «Если «Спартак» станет чемпионом, какие будут вопросы по Эшуорту и Абаскалю?»

Шишкин: «Если «Спартак» станет чемпионом, какие будут вопросы по Эшуорту и Абаскалю?»

27 сентября 2022, 22:44
7

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.

— Абсолютно не знаю этого человека, почитал кое-что, но все равно тяжело оценивать. Но такое ощущение, что поменяли шило на мыло. До этого был итальянец, сейчас такая ситуация в стране, мы под санкциями, а англичанин приезжает работать на такую должность в народную команду!

Для меня это удивление, конечно. Я не люблю смешивать спорт и политику, но нельзя об этом не упомянуть. А что касается профессионализма в работе Эшуорта, то это только время покажет. Если новые руководители клуба так решили, то надо подождать, посмотреть.

Они же чем-то руководствовались при принятии такого решения.

— Кого бы вы видели сейчас в должности спортивного директора «Спартака»?

— Я уже давно об этом говорил – учитывая всю сложную политическую ситуацию в стране, у нас есть свои люди, спартаковские, которые справились бы с этой работой. Надо хотя бы дать шанс! Не только своим футболистам и тренерам, но и управленцам.

Впрочем, после назначения Абаскаля на него и на руководство тоже все спускали собак, дескать, это не уровень, но, как мы видим, сейчас есть к нему доверие, «Спартак» показывает неплохой футбол.

Хотя выводы, конечно, можно будет делать только после окончания сезона. Как и в случае с Эшуортом – по результатам селекционной работы, трансферам, менеджменту… Хотя мы много чего будет не знать и отталкиваться будем от чисто футбольной составляющей.

Условно, если «Спартак» по итогам сезона станет чемпионом, у кого какие будут вопросы? Ни у кого — ни по Абаскалю, ни по Эшуорту. Так что давайте подождем с выводами.

  • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
  • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Шишкин Роман Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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derrik2000
1664309261
"Нет, сынок, это - фантастика" (с) С нынешними руководителями команды, естественно. Лукой рулит только в прокачке нефти и заправках, хотя подозреваю. и там, если бы были УМНЫЕ руководители. а не блатники-подельнички, эффективность была бы намного выше.
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Persona_non_Grata
1664315830
Ну в этом сезоне КРАЙНЕ маловероятно, ну или даже СОВСЕМ невероятно, а загадывать дальше ? - ... Всё так стремительно меняется, что -...
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paracetamol
1664343083
В четверг Зенит свинкам влепит. Как с КС ходить по полю не будет!
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Чехов на Садовой
1664359449
Станет, обязательно станет чемпом только в медиалиге. А ежели посильнее пыхнут - и на ФНЛ можно замахнуться! Эшуорт в курсах, не зря в Казахстане пылил.
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alefreddy
1664365286
состав не годиться стать чемпионом
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