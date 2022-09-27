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    Шишкин: «Если «Спартак» станет чемпионом, какие будут вопросы по Эшуорту и Абаскалю?»

    Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.

    — Абсолютно не знаю этого человека, почитал кое-что, но все равно тяжело оценивать. Но такое ощущение, что поменяли шило на мыло. До этого был итальянец, сейчас такая ситуация в стране, мы под санкциями, а англичанин приезжает работать на такую должность в народную команду!

    Для меня это удивление, конечно. Я не люблю смешивать спорт и политику, но нельзя об этом не упомянуть. А что касается профессионализма в работе Эшуорта, то это только время покажет. Если новые руководители клуба так решили, то надо подождать, посмотреть.

    Они же чем-то руководствовались при принятии такого решения.

    — Кого бы вы видели сейчас в должности спортивного директора «Спартака»?

    — Я уже давно об этом говорил – учитывая всю сложную политическую ситуацию в стране, у нас есть свои люди, спартаковские, которые справились бы с этой работой. Надо хотя бы дать шанс! Не только своим футболистам и тренерам, но и управленцам.

    Впрочем, после назначения Абаскаля на него и на руководство тоже все спускали собак, дескать, это не уровень, но, как мы видим, сейчас есть к нему доверие, «Спартак» показывает неплохой футбол.

    Хотя выводы, конечно, можно будет делать только после окончания сезона. Как и в случае с Эшуортом – по результатам селекционной работы, трансферам, менеджменту… Хотя мы много чего будет не знать и отталкиваться будем от чисто футбольной составляющей.

    Условно, если «Спартак» по итогам сезона станет чемпионом, у кого какие будут вопросы? Ни у кого — ни по Абаскалю, ни по Эшуорту. Так что давайте подождем с выводами.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +763

      Suvorov51 27 минут назад

      Да не смеши, кто станет чемпионом, для того чтобы стать чемпионом надо играть, а не мух ловить, так что пока не готовы

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      Рейтинг: +19911

      derrik2000 28 минут назад

      "Нет, сынок, это - фантастика" (с)

      С нынешними руководителями команды, естественно.
      Лукой рулит только в прокачке нефти и заправках, хотя подозреваю. и там, если бы были УМНЫЕ руководители. а не блатники-подельнички, эффективность была бы намного выше.

      0
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      Рейтинг: +58

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 50 минут назад

      Ключевое слово если

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