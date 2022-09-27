Шишкин: «Если «Спартак» станет чемпионом, какие будут вопросы по Эшуорту и Абаскалю?»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.

— Абсолютно не знаю этого человека, почитал кое-что, но все равно тяжело оценивать. Но такое ощущение, что поменяли шило на мыло. До этого был итальянец, сейчас такая ситуация в стране, мы под санкциями, а англичанин приезжает работать на такую должность в народную команду!

Для меня это удивление, конечно. Я не люблю смешивать спорт и политику, но нельзя об этом не упомянуть. А что касается профессионализма в работе Эшуорта, то это только время покажет. Если новые руководители клуба так решили, то надо подождать, посмотреть.

Они же чем-то руководствовались при принятии такого решения.

— Кого бы вы видели сейчас в должности спортивного директора «Спартака»?

— Я уже давно об этом говорил – учитывая всю сложную политическую ситуацию в стране, у нас есть свои люди, спартаковские, которые справились бы с этой работой. Надо хотя бы дать шанс! Не только своим футболистам и тренерам, но и управленцам.

Впрочем, после назначения Абаскаля на него и на руководство тоже все спускали собак, дескать, это не уровень, но, как мы видим, сейчас есть к нему доверие, «Спартак» показывает неплохой футбол.

Хотя выводы, конечно, можно будет делать только после окончания сезона. Как и в случае с Эшуортом – по результатам селекционной работы, трансферам, менеджменту… Хотя мы много чего будет не знать и отталкиваться будем от чисто футбольной составляющей.

Условно, если «Спартак» по итогам сезона станет чемпионом, у кого какие будут вопросы? Ни у кого — ни по Абаскалю, ни по Эшуорту. Так что давайте подождем с выводами.