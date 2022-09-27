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    Цорн объяснил, зачем «Локомотив» назначил Давидса из ЮАР помощником Циннбауэра

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал назначение Фадлу Давидса ассистентом главного тренера клуба Йозефа Циннбауэра.

    «Любому главному тренеру нужны помощники, чтобы реализовать своe видение футбола, поэтому по желанию Йозефа мы пригласили Фадлу, который заступил на должность ассистента главного тренера.

    Йозеф и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет. У них общий взгляд на футбол, на требования к тренировочному и игровым процессам», – сказал Цорн.

    • Давидс с 2019 по 2022-й год работал в «Орландо Пайретс» из ЮАР.
    • Он был ассистентом Циннбауэра в клубе с 2019 по 2021-й год.
    • «Локомотив» идет на 12-м месте в РПЛ.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +322

      Slavan62 23 секунды назад

      Во шайку собирают. Последний вагон сопрут

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