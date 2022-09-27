Цорн объяснил, зачем «Локомотив» назначил Давидса из ЮАР помощником Циннбауэра

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал назначение Фадлу Давидса ассистентом главного тренера клуба Йозефа Циннбауэра.

«Любому главному тренеру нужны помощники, чтобы реализовать своe видение футбола, поэтому по желанию Йозефа мы пригласили Фадлу, который заступил на должность ассистента главного тренера.

Йозеф и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет. У них общий взгляд на футбол, на требования к тренировочному и игровым процессам», – сказал Цорн.