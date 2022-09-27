Стало известно, кого «МЮ» может подписать на замену Роналду в 2023 году

«Манчестер Юнайтед» ищет замену нападающему Криштиану Роналду, чей контракт с клубом истекает летом 2023 года.

По информации Forbes, английский клуб рассматривает вариант с подписанием форварда ПСВ Коди Гакпо. Трансфер может быть осуществлен после ухода португальца.

В «МЮ» рассчитывают, что ПСВ не станет препятствовать переходу 23-летнего голландца.