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    Стало известно, кого «МЮ» может подписать на замену Роналду в 2023 году

    «Манчестер Юнайтед» ищет замену нападающему Криштиану Роналду, чей контракт с клубом истекает летом 2023 года.

    По информации Forbes, английский клуб рассматривает вариант с подписанием форварда ПСВ Коди Гакпо. Трансфер может быть осуществлен после ухода португальца.

    В «МЮ» рассчитывают, что ПСВ не станет препятствовать переходу 23-летнего голландца.

    • Гакпо забил 10 голов и отдал 9 ассистов в 13 матчах этого сезона.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
    • Роналду хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» выступает в Лиге Европы.

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    Источник: Forbes

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