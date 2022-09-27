Стало известно, кого «МЮ» может подписать на замену Роналду в 2023 году

«Манчестер Юнайтед» ищет замену нападающему Криштиану Роналду, чей контракт с клубом истекает летом 2023 года.
По информации Forbes, английский клуб рассматривает вариант с подписанием форварда ПСВ Коди Гакпо. Трансфер может быть осуществлен после ухода португальца.
В «МЮ» рассчитывают, что ПСВ не станет препятствовать переходу 23-летнего голландца.
- Гакпо забил 10 голов и отдал 9 ассистов в 13 матчах этого сезона.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
- Роналду хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» выступает в Лиге Европы.
Источник: Forbes