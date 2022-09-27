Оглашение приговора экс-директору «Чертаново» Ларину перенесено во второй раз

Дата оглашения приговора бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину перенесена во второй раз за 24 часа.

Изначально оглашение приговора было перенесено с 26 на 27 сентября. По информации «Матч ТВ» со ссылкой на Ларина, оглашение перенесено на 28 сентября, 9:00 мск.