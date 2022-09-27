Оглашение приговора экс-директору «Чертаново» Ларину перенесено во второй раз

Дата оглашения приговора бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину перенесена во второй раз за 24 часа.
Изначально оглашение приговора было перенесено с 26 на 27 сентября. По информации «Матч ТВ» со ссылкой на Ларина, оглашение перенесено на 28 сентября, 9:00 мск.
- Ларин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
- Следствие считает, что он завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Прокурор запросил для него 4 года и 4 месяца лишения свободы.
- При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
Источник: «Матч ТВ»