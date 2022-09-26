«Спартак» планирует создать комитет для поддержки ветеранов клуба

Новый председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын рассказал о намерении системно поддерживать ветеранов клуба.
«Безусловно, клуб уникален своими ветеранами. Я убежден в том, что без прошлого не бывает будущего.
Сейчас при активном участии «Лукойла» обсуждается вопрос создания в структуре клуба комитета, который будет заниматься вопросами поддержки ветеранов «Спартака» и членов их семей», – заявил Матыцын.
- В апреле этого года «Спартак» отметил 100-летний юбилей.
- После 10 туров команда идет на 5-м месте в РПЛ.
Источник: ТАСС