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    «Спартак» планирует создать комитет для поддержки ветеранов клуба

    Новый председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын рассказал о намерении системно поддерживать ветеранов клуба.

    «Безусловно, клуб уникален своими ветеранами. Я убежден в том, что без прошлого не бывает будущего.

    Сейчас при активном участии «Лукойла» обсуждается вопрос создания в структуре клуба комитета, который будет заниматься вопросами поддержки ветеранов «Спартака» и членов их семей», – заявил Матыцын.

    • В апреле этого года «Спартак» отметил 100-летний юбилей.
    • После 10 туров команда идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: ТАСС

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