Червиченко: «Назначение Эшуорта в «Спартак» – жирный плевок в лицо всем россиянам»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о новом спортивном директоре московского клуба Поле Эшуорте.

«Сложно сказать, какими доводами руководствуются хозяева и руководители «Спартака». Не понимаю, кому вообще это пришло в голову.

Считаю, что назначение англичанина Эшуорта — это жирный плевок в лицо всем россиянам. Мне кажется, такое назначение говорит о том, что ещe многие пожалеют об уходе Федуна. Это позор, особенно в нынешней ситуации. Прямой вызов обществу», — сказал Червиченко.