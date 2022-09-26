Червиченко: «Назначение Эшуорта в «Спартак» – жирный плевок в лицо всем россиянам»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о новом спортивном директоре московского клуба Поле Эшуорте.
«Сложно сказать, какими доводами руководствуются хозяева и руководители «Спартака». Не понимаю, кому вообще это пришло в голову.
Считаю, что назначение англичанина Эшуорта — это жирный плевок в лицо всем россиянам. Мне кажется, такое назначение говорит о том, что ещe многие пожалеют об уходе Федуна. Это позор, особенно в нынешней ситуации. Прямой вызов обществу», — сказал Червиченко.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.
Источник: «Чемпионат»