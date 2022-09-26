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    Червиченко: «Назначение Эшуорта в «Спартак» – жирный плевок в лицо всем россиянам»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о новом спортивном директоре московского клуба Поле Эшуорте.

    «Сложно сказать, какими доводами руководствуются хозяева и руководители «Спартака». Не понимаю, кому вообще это пришло в голову.

    Считаю, что назначение англичанина Эшуорта — это жирный плевок в лицо всем россиянам. Мне кажется, такое назначение говорит о том, что ещe многие пожалеют об уходе Федуна. Это позор, особенно в нынешней ситуации. Прямой вызов обществу», — сказал Червиченко.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2052

      моэм 1 час назад

      Согласен , по факту Британия и США воюют с Россией руками хохлов .... от оружия которое они поставляют украинским нацикам гибнут наши молодые ребята ...пригласить английского шпиона и обеспечить ему официальное прикрытие , это не плевок , а предательство . если называть вещи своими именами .

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