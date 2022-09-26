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    Икарди выложил скриншоты переписки с Вандой после расставания

    23 сентября стало известно, что форвард «Галатасарая» Мауро Икарди расстался со своей женой и агентом Вандой Нарой.

    Сегодня аргентинец опубликовал в соцсети скриншоты переписки с Вандой.

    – Ты одинока. Или говоришь, что одинока, но ты токсична.

    – Где ты был и почему решил пойти гулять, а не остаться с ребенком?

    – Теперь ты хочешь управлять моей жизнью, даже когда мы расстались?

    – Ты лжец – и женатый, и холостой!

    – Как ты токсична!

    • Икарди и Нара создали семью в 2014 году.
    • В октябре 2021 года Ванда публично обвинила футболиста в измене.
    • Сообщалось, что Икарди отдал Наре права на свои доходы и активы до 2050 года, чтобы спасти брак.

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    Источник: Corierre dello Sport

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