Икарди выложил скриншоты переписки с Вандой после расставания

23 сентября стало известно, что форвард «Галатасарая» Мауро Икарди расстался со своей женой и агентом Вандой Нарой.
Сегодня аргентинец опубликовал в соцсети скриншоты переписки с Вандой.
– Ты одинока. Или говоришь, что одинока, но ты токсична.
– Где ты был и почему решил пойти гулять, а не остаться с ребенком?
– Теперь ты хочешь управлять моей жизнью, даже когда мы расстались?
– Ты лжец – и женатый, и холостой!
– Как ты токсична!
- Икарди и Нара создали семью в 2014 году.
- В октябре 2021 года Ванда публично обвинила футболиста в измене.
- Сообщалось, что Икарди отдал Наре права на свои доходы и активы до 2050 года, чтобы спасти брак.
Источник: Corierre dello Sport