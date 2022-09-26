Икарди выложил скриншоты переписки с Вандой после расставания

23 сентября стало известно, что форвард «Галатасарая» Мауро Икарди расстался со своей женой и агентом Вандой Нарой.

Сегодня аргентинец опубликовал в соцсети скриншоты переписки с Вандой.

– Ты одинока. Или говоришь, что одинока, но ты токсична.

– Где ты был и почему решил пойти гулять, а не остаться с ребенком?

– Теперь ты хочешь управлять моей жизнью, даже когда мы расстались?

– Ты лжец – и женатый, и холостой!

– Как ты токсична!