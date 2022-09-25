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    Баринов: «Я готов стать легендой «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поговорил о своем будущем в клубе.

    «Нужно задавать вопрос руководству – хотят они продлевать со мной контракт или нет. Даже и разговоров таких нет.

    Жду ли предложения? Да, я уже говорил, что я готов стать легендой «Локомотива». Если клуб будет выходить на меня, то будем разговаривать», – сказал Баринов.

    • 26-летний Баринов стоит 11 миллионов евро.
    • Контракт игрока истекает летом.
    • В сезоне РПЛ у Баринова 9 матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 14:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2627

      фанат джигурды 1 час назад

      Быть легендой аутсайдера- пассива в гэнг-бэнг-прессинге- так себе достижение.

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