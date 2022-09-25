Баринов: «Я готов стать легендой «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поговорил о своем будущем в клубе.

«Нужно задавать вопрос руководству – хотят они продлевать со мной контракт или нет. Даже и разговоров таких нет.

Жду ли предложения? Да, я уже говорил, что я готов стать легендой «Локомотива». Если клуб будет выходить на меня, то будем разговаривать», – сказал Баринов.