Баринов: «Я готов стать легендой «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поговорил о своем будущем в клубе.
«Нужно задавать вопрос руководству – хотят они продлевать со мной контракт или нет. Даже и разговоров таких нет.
Жду ли предложения? Да, я уже говорил, что я готов стать легендой «Локомотива». Если клуб будет выходить на меня, то будем разговаривать», – сказал Баринов.
- 26-летний Баринов стоит 11 миллионов евро.
- Контракт игрока истекает летом.
- В сезоне РПЛ у Баринова 9 матчей.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»