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    Мостовой не жалеет, что назвал Писарева аферистом: «В горячке можно сказать что угодно»

    Главный тренер медийной команды Fight Nights Александр Мостовой объяснил свои слова в адрес тренера сборной России Николая Писарева.

    Ранее Мостовой назвал Писарева аферистом. Его слова попали в прямой эфир трансляции матча с «Эгриси» (1:0) Василия Уткина.

    «Жалею ли я о сказанном? А о чем жалеть, что в этом такого, что я сказал. Так получилось.

    Знал ли я, что мои слова записываются? Честно говоря, нет. В эмоциях, в горячке можно сказать все что угодно. Один, второй, третий подходит…

    Про меня тоже многие говорят, и что теперь, каждому отвечать? Меня спросили про ситуацию, но вот так вылезло и все», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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