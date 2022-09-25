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  • Мостовой не жалеет, что назвал Писарева аферистом: «В горячке можно сказать что угодно»

Мостовой не жалеет, что назвал Писарева аферистом: «В горячке можно сказать что угодно»

25 сентября 2022, 00:40
1

Главный тренер медийной команды Fight Nights Александр Мостовой объяснил свои слова в адрес тренера сборной России Николая Писарева.

Ранее Мостовой назвал Писарева аферистом. Его слова попали в прямой эфир трансляции матча с «Эгриси» (1:0) Василия Уткина.

«Жалею ли я о сказанном? А о чем жалеть, что в этом такого, что я сказал. Так получилось.

Знал ли я, что мои слова записываются? Честно говоря, нет. В эмоциях, в горячке можно сказать все что угодно. Один, второй, третий подходит…

Про меня тоже многие говорят, и что теперь, каждому отвечать? Меня спросили про ситуацию, но вот так вылезло и все», – сказал Мостовой.

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Источник: «Матч ТВ»
Медиафутбол Россия Писарев Николай Мостовой Александр
Комментарии (1)
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crf575757
1664082682
Как уже всем надоел этот лохматый лузер Мостовой,ничего не смыслящий в футболе,зато систематически всех обливает грязью,жалкий завистливый НЕУДАЧНИК!!!
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