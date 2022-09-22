Терюшков заявил, что готов отправиться на Донбасс: «Но пока я не подхожу»

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что готов отправиться на Донбасс.

– Вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов стать добровольцами. Какие у вас планы? Не собираетесь ли на Донбасс?

— Сначала вступают в бой профессионалы, военные профессии, которые обозначил министр обороны. Но если будет острая нехватка, безо всякого сомнения я встану в ряды вооруженных сил.

— Но у вас есть военный опыт? Вы держали в руках автомат?

— У меня нет опыта участия в военных действиях. По одному из пунктов я пока не подхожу.