Лаксальт: «Думаю, в следующем сезоне российские клубы вернут в Европу»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт допускает, что отстранение российских команд от еврокубков завершится в следующем году.

«Когда Россию вернут в еврокубки? Сложно про это сейчас говорить, все-таки не я принимал данное решение.

Я надеюсь и думаю, что в следующем сезоне все российские клубы и сборные будут вновь играть в Европе», – заявил Лаксальт.