Лаксальт: «Думаю, в следующем сезоне российские клубы вернут в Европу»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт допускает, что отстранение российских команд от еврокубков завершится в следующем году.
«Когда Россию вернут в еврокубки? Сложно про это сейчас говорить, все-таки не я принимал данное решение.
Я надеюсь и думаю, что в следующем сезоне все российские клубы и сборные будут вновь играть в Европе», – заявил Лаксальт.
- Российскую сборную не допустили к жеребьевке отбора Евро-2024.
- Также команда пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
- Клубы РПЛ отстранены от еврокубков как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «РБ Спорт»