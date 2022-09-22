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    Лаксальт: «Думаю, в следующем сезоне российские клубы вернут в Европу»

    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт допускает, что отстранение российских команд от еврокубков завершится в следующем году.

    «Когда Россию вернут в еврокубки? Сложно про это сейчас говорить, все-таки не я принимал данное решение.

    Я надеюсь и думаю, что в следующем сезоне все российские клубы и сборные будут вновь играть в Европе», – заявил Лаксальт.

    • Российскую сборную не допустили к жеребьевке отбора Евро-2024.
    • Также команда пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
    • Клубы РПЛ отстранены от еврокубков как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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