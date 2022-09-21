Агент: «Лаксальту очень хорошо в России, он не хочет уезжать из Москвы. У него летом было три предложения»

Ариэль Красоуски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, сообщил, что у игрока нет мыслей покинуть клуб.

«Диего чувствует себя очень хорошо в России и не хочет уезжать из Москвы. Диего и его семья чувствуют себя прекрасно, им очень нравится жить в таком прекрасном городе. Они чувствуют поддержку руководства и болельщиков «Динамо» и не хотят ничего менять.

У Лаксальта было три конкретных предложения летом, но он все отклонил и даже не вел переговоры. Зимой он тоже не собирается покидать команду!» – сказал Красоуски.