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    Силкин считает, что КДК пожалел Макарова: «Я бы дисквалифицировал на десять матчей»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника «Динамо» Дениса Макарова на два матча за инцидент в игре с «Зенитом» (0:2).

    • Макаров, уходя в раздевалку, сказал судье: «Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю. Стоишь смотришь».
    • Игрок провел на поле 67 минут.
    • «Динамо» заканчивало матч в меньшинстве.

    «Пусть Макаров купит билеты в цирк судье. За такие слова я бы дал десять матчей. Футболист получает зарплату за то, что тренируется и выходит на поле играть в футбол. Если команда проиграла, то спроси в первую очередь себя — почему ты не забил.

    А у них получается так, что кто-то всe время виноват в поражении, но только не они. Слова про билеты в цирк — это очень плохо, и за такое надо наказывать. КДК пожалел Макарова, дав всего лишь два матча», — сказал Силкин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16868

      ilichkadr 1 час назад

      На месте руководства Динамо, наказал бы Дениску за длинный язык по полной. Оштрафовал бы на серьёзную сумму и посадил на лавку.

      0
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      Рейтинг: +2796

      Nerlinger > ilichkadr 58 минут назад

      И клизЬму ещё поставил

      0
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      Рейтинг: +16868

      ilichkadr > Nerlinger 16 минут назад

      Надеюсь, что это сарказм?

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