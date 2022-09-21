Силкин считает, что КДК пожалел Макарова: «Я бы дисквалифицировал на десять матчей»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника «Динамо» Дениса Макарова на два матча за инцидент в игре с «Зенитом» (0:2).

Макаров, уходя в раздевалку, сказал судье: «Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю. Стоишь смотришь».

Игрок провел на поле 67 минут.

«Динамо» заканчивало матч в меньшинстве.

«Пусть Макаров купит билеты в цирк судье. За такие слова я бы дал десять матчей. Футболист получает зарплату за то, что тренируется и выходит на поле играть в футбол. Если команда проиграла, то спроси в первую очередь себя — почему ты не забил.

А у них получается так, что кто-то всe время виноват в поражении, но только не они. Слова про билеты в цирк — это очень плохо, и за такое надо наказывать. КДК пожалел Макарова, дав всего лишь два матча», — сказал Силкин.