Юрист Прокопец не верит в участие России в Кубке Америки-2024

Михаил Прокопец, спортивный юрист, оценил вероятность участия сборной России в Кубке Америки-2024 – турнире, куда приглашаются команды с других континентов.

«Для участия сборной России в Копа Америке нужно согласие южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ), а они должны спросить у ФИФА.

Я думаю, что сборная Россия точно не будет принимать участие в Кубке Америке в 2024 году, как приглашенный гость. Потому что всем занимается ФИФА», – сказал Прокопец.