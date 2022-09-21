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    Юрист Прокопец не верит в участие России в Кубке Америки-2024

    Михаил Прокопец, спортивный юрист, оценил вероятность участия сборной России в Кубке Америки-2024 – турнире, куда приглашаются команды с других континентов.

    «Для участия сборной России в Копа Америке нужно согласие южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ), а они должны спросить у ФИФА.

    Я думаю, что сборная Россия точно не будет принимать участие в Кубке Америке в 2024 году, как приглашенный гость. Потому что всем занимается ФИФА», – сказал Прокопец.

    • Накануне Россию отстранили от Евро-2024.
    • Ранее команда была отстранена от Лиги наций и стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
    • Это решения ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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