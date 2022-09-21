Юрист Прокопец не верит в участие России в Кубке Америки-2024

Михаил Прокопец, спортивный юрист, оценил вероятность участия сборной России в Кубке Америки-2024 – турнире, куда приглашаются команды с других континентов.
«Для участия сборной России в Копа Америке нужно согласие южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ), а они должны спросить у ФИФА.
Я думаю, что сборная Россия точно не будет принимать участие в Кубке Америке в 2024 году, как приглашенный гость. Потому что всем занимается ФИФА», – сказал Прокопец.
- Накануне Россию отстранили от Евро-2024.
- Ранее команда была отстранена от Лиги наций и стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
- Это решения ФИФА и УЕФА.
Источник: «Спорт-Экспресс»