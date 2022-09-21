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    Яровинский: «Слуцкий чрезвычайно рад, что приложил руку к становлению Кварацхелии»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский доволен, что его бывший игрок Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи».

    – Что вы испытываете, когда видите, как Хвича Кварацхелия уничтожает защитников «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и забивает в Серии А?

    – Когда я вижу его футбол, испытываю только невероятную радость. Я счастлив, что мне удалось с таким футболистом поработать два года. Леонид Слуцкий тоже чрезвычайно рад, что приложил руку к становлению такого игрока. Это часть труда тренера.

    Я помню самую первую тренировку с «Рубином». Был январь 2020-го года, сборы в Турции. Мы сидели в комнате со Слуцким, Рустемом Фидаевичем Саймановым и Мамукой Джугели, агентом Хвичи. Слуцкий после первого занятия с ним сказал, что у человека нет потолка. «Может быть, я буду работать в «Рубине» только для того, чтобы из него сделать топ-футболиста», – говорил тогда Леонид Викторович.

    • Помимо «Рубина» Хвича играл в РПЛ за «Локомотив».
    • Кварацхелия – лучший игрок Серии А в августе.
    • 21-летний игрок стоит 15 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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