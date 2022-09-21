Яровинский: «Слуцкий чрезвычайно рад, что приложил руку к становлению Кварацхелии»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский доволен, что его бывший игрок Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи».

– Что вы испытываете, когда видите, как Хвича Кварацхелия уничтожает защитников «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и забивает в Серии А?

– Когда я вижу его футбол, испытываю только невероятную радость. Я счастлив, что мне удалось с таким футболистом поработать два года. Леонид Слуцкий тоже чрезвычайно рад, что приложил руку к становлению такого игрока. Это часть труда тренера.

Я помню самую первую тренировку с «Рубином». Был январь 2020-го года, сборы в Турции. Мы сидели в комнате со Слуцким, Рустемом Фидаевичем Саймановым и Мамукой Джугели, агентом Хвичи. Слуцкий после первого занятия с ним сказал, что у человека нет потолка. «Может быть, я буду работать в «Рубине» только для того, чтобы из него сделать топ-футболиста», – говорил тогда Леонид Викторович.