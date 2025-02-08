Семин одним словом описал дебютный гол Хвичи за «ПСЖ»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал дебютный гол Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ».

Хвича забил в матче 21-го тура Лиги 1 против «Монако» (4:1).

Кварацхелия куплен в январе у «Наполи».

Хвича играл в РПЛ за «Локо» и «Рубин».

«Надо поздравить Хвичу с первым голом за «ПСЖ»! Причeм этот гол – шедевр. На метровом пространстве обыграть двоих, забить… Это говорит о том, что индивидуально Кварацхелия очень силeн. И его уровень будет ещe выше – Хвича попал к тренеру, который понимает, как Хвичу использовать. И сам он понимает, чего от него требуют.

Я бы не стал называть Хвичу главной звездой «ПСЖ». У них великолепная тройка атаки: Баркола, Кварацхелия и Дембеле. Главная проблема тренера сейчас – определить, кто на какой позиции будет играть и как уместить их на поле. Как говорится, всем бы таких проблем», – сказал Сeмин.