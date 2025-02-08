Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Семин одним словом описал дебютный гол Хвичи за «ПСЖ»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал дебютный гол Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ».

  • Хвича забил в матче 21-го тура Лиги 1 против «Монако» (4:1).
  • Кварацхелия куплен в январе у «Наполи».
  • Хвича играл в РПЛ за «Локо» и «Рубин».

«Надо поздравить Хвичу с первым голом за «ПСЖ»! Причeм этот гол – шедевр. На метровом пространстве обыграть двоих, забить… Это говорит о том, что индивидуально Кварацхелия очень силeн. И его уровень будет ещe выше – Хвича попал к тренеру, который понимает, как Хвичу использовать. И сам он понимает, чего от него требуют.

Я бы не стал называть Хвичу главной звездой «ПСЖ». У них великолепная тройка атаки: Баркола, Кварацхелия и Дембеле. Главная проблема тренера сейчас – определить, кто на какой позиции будет играть и как уместить их на поле. Как говорится, всем бы таких проблем», – сказал Сeмин.

Новости по теме
Российский чемпион Bellator сфотографировался с Хвичей, Головиным и Сафоновым 1
Хвича прокомментировал дебютный гол за «ПСЖ» 2
Символическая сборная Transfermarkt из самых дорогих игроков, сменивших клуб этой зимой 2
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:36
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 