«Россия обязательно вернется на международную арену. Мы должны быть готовы». Борис Игнатьев – об отстранении России

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал недопуск сборной России к жеребьевке отбора Евро-2024.

«Грустно, но это было ожидаемо. Но мы должны держать руку на пульсе. Мы обязательно вернемся на международную арену. И мы должны готовы быть к возвращению. Сборная правильно делает, что организовывает товарищеские матчи сейчас», – сказал Игнатьев.