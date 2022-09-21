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    «Россия обязательно вернется на международную арену. Мы должны быть готовы». Борис Игнатьев – об отстранении России

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал недопуск сборной России к жеребьевке отбора Евро-2024.

    «Грустно, но это было ожидаемо. Но мы должны держать руку на пульсе. Мы обязательно вернемся на международную арену. И мы должны готовы быть к возвращению. Сборная правильно делает, что организовывает товарищеские матчи сейчас», – сказал Игнатьев.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
    • Это решения ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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