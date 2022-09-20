«Ужас. На глазах слезы». Смородская отреагировала на отстранение России от Евро-2024

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на отстранение России от Евро-2024.

«Ужасная новость. Полное безобразие. Слезы на глазах, какой вы комментарий хотите? Что теперь делать сборной? Не знаю. Играть с нашими ведущими клубами, наверное. Нас ждут только товарищеские матчи. Ужасное решение», – сказала Смородская.