Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян досрочно завершил сентябрьский сбор национальной сборной России.
«Действительно, Арсен Захарян возвращается из сборной России в расположение «Динамо».
В результате игрового столкновения с игроком «Зенита» Захарян получил удар в латеральную часть левого колена. У него на данный момент диагностирована контузия мыщелка латеральной части кости.
Это не позволяет принимать участие в тренировочном процессе. В клубе медицинский штаб проведeт ему восстановительные мероприятия», – сообщила динамовская пресс-служба.
- 24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.
- В итоговый состав сборной попали 28 футболистов, все – из РПЛ.
Источник: «Чемпионат»