Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян досрочно завершил сентябрьский сбор национальной сборной России.

«Действительно, Арсен Захарян возвращается из сборной России в расположение «Динамо».

В результате игрового столкновения с игроком «Зенита» Захарян получил удар в латеральную часть левого колена. У него на данный момент диагностирована контузия мыщелка латеральной части кости.

Это не позволяет принимать участие в тренировочном процессе. В клубе медицинский штаб проведeт ему восстановительные мероприятия», – сообщила динамовская пресс-служба.