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    Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян досрочно завершил сентябрьский сбор национальной сборной России.

    «Действительно, Арсен Захарян возвращается из сборной России в расположение «Динамо».

    В результате игрового столкновения с игроком «Зенита» Захарян получил удар в латеральную часть левого колена. У него на данный момент диагностирована контузия мыщелка латеральной части кости.

    Это не позволяет принимать участие в тренировочном процессе. В клубе медицинский штаб проведeт ему восстановительные мероприятия», – сообщила динамовская пресс-служба.

    • 24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.
    • В итоговый состав сборной попали 28 футболистов, все – из РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13909

      Skull_Boy 1 час назад

      А вечером новость, что Захарян выбрал сборную Армении

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