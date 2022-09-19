Кавазашвили: «Россия должна объединиться с Индией и сказать: «ФИФА и УЕФА, пошли вы на букву «х»!»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили призвал РФС создать свою международную конференцию.

«Мы не можем перейти в другую футбольную конференцию, потому что они все подчиняются ФИФА.

Мы должны объединиться с дружественными странами – некоторые государства Южной Америки, Индией, странами СНГ, и создать с ними свою международную конференцию, которая будет базироваться в Москве или в Санкт-Петербурге. Эта организация будет работать на благо футбола.

Вообще, нам пора уже действовать по-мужски, а не дрожать перед ними. Я уже два года обращаюсь в РФС: «Господин Дюков, оставьте в покое ФИФА и УЕФА и перестаньте писать туда письма». Они уже давно решили, что мы виноваты во всем, поэтому и отстранили отовсюду. Они нас унизили, а мы все что-то просим!

России надо гордо вперед выставить свое лицо и сказать: «ФИФА и УЕФА, пошли вы на букву «х»!», – сказал Кавазашвили.