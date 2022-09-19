Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кавазашвили: «Россия должна объединиться с Индией и сказать: «ФИФА и УЕФА, пошли вы на букву «х»!»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили призвал РФС создать свою международную конференцию.

    «Мы не можем перейти в другую футбольную конференцию, потому что они все подчиняются ФИФА.

    Мы должны объединиться с дружественными странами – некоторые государства Южной Америки, Индией, странами СНГ, и создать с ними свою международную конференцию, которая будет базироваться в Москве или в Санкт-Петербурге. Эта организация будет работать на благо футбола.

    Вообще, нам пора уже действовать по-мужски, а не дрожать перед ними. Я уже два года обращаюсь в РФС: «Господин Дюков, оставьте в покое ФИФА и УЕФА и перестаньте писать туда письма». Они уже давно решили, что мы виноваты во всем, поэтому и отстранили отовсюду. Они нас унизили, а мы все что-то просим!

    России надо гордо вперед выставить свое лицо и сказать: «ФИФА и УЕФА, пошли вы на букву «х»!», – сказал Кавазашвили.

    • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
    • Сборная России не проводила международные матчи с прошлого года.

    Новости по теме
    Губерниев: «Матча с Боснией не будет. Мы строим воздушные замки» 3
    Отец Сазонова рассказал, почему его сын выбрал сборную Грузии вместо России 4
    Отец Сазонова обвинил Галактионова и Хомуху во лжи 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5645

      rash1959 45 минут назад

      ну и дурак....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1959

      nominum > rash1959 39 минут назад

      Ты сам легко скажу, что дурачок....Далее меня один фиг за..................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Вот как то так 51 минуту назад

      Мы должны объединиться с дружественными странами – некоторые государства Южной Америки, Индией, странами СНГ=======Старческий маразм у Кавазашвили.Херню порет...Для начала узнал бы кому из этих им перечисленных стран накуй упало выходить из ФИФА ради России, забаненной по всем направлениям...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1997

      morgan59 1 час назад

      Ни Дюков ни Колосков на это не согласятся. Они там получают зарплату. А выходить из МОК, ФИФА и УЕФА уже пора. Нам там не рады и делать нам там нечего. Достаточно много стран, которые последуют нашему примеру.многих реально достал беспредел ВАДА. Не надо бояться и думать что мы изгои. Подобно ШОС, ОДКБ, БРИКС, новые спортивные организации начнут уходить от диктата США, и пристединяться к нам под наши знамёна.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5645

      rash1959 > morgan59 50 минут назад

      Дожил до больших лет, а мозг остался детсадовский.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +287

      Мася_1989 1 час назад

      Что за бред? Представляю топ матчи с индусами, китайцами, кубинцами, киргизами и суперкласико с белорусами! А если серьёзно то нах пошлют нас, если выйдем на Федерации с таким предложением.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2421

      B.G. > Мася_1989 1 час назад

      А разве нас еще не послали наx?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1959

      nominum > Мася_1989 34 минуты назад

      Ну на сон грядущий представь себе матч с бразильцами.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +287

      Мася_1989 > nominum 6 минут назад

      Бразильцы выйдут из ФИФА ради игр с Россией?! Да это не на сон грядущий, это только в самом сне можно увидеть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2798

      Play 1 час назад

      Старику неплохо бы объединиться с мозгами

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17185

      Cleaner 1 час назад

      Зачем этим "некоторым государствам" объединяться с Россией??? Им и в ФИФА неплохо. Что за бред несут бывшие? О себе напомнить?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Zlatan2718 1 час назад

      Индия знать не знает.. откуда этот Кавазашвили вещает.. ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      adekvat0726 1 час назад

      Не с Индией, а с Северной Кореей

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5559

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Надо стразу на 3 буквы )) чего мелочиться. И еще в жпо. )) вот это по нашему

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1106

      Andrew01 2 часа назад

      Да ну с Индией еще та радость объединяться, а вот поддержать суперлигу, которую УЕФА и ФИФА не хотят, вот тут уже можно и руки чиновникам повыкручивать, Газпром будет спонсором и играть будем с ТОП клубами Европы. Пора звонить Пересу!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6749

      Semenycch > Andrew01 1 час назад

      А ведь это идея!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17185

      Cleaner > Andrew01 1 час назад

      Вы реально считаете такое возможным????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1106

      Andrew01 > Cleaner 1 час назад

      А почему нет, нас отстранили, чего бояться? А так есть шанс создать лигу как хотят лучшие клубы, где будет чистый бизнес, что-то подобное медиа-лиги только с командами ТОП уровня)))

      И нас не вернут обратно, можно даже не надеяться, пока мы не проявим характер. Уже заикаются о возвращении наших спортсменов на международные соревнования, но опять без флага и гимна, я считаю на это нельзя соглашаться, только полноценное возвращение когда над пьедесталом развивается наш флаг и звучит гимн России. Пора уважать себя!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5645

      rash1959 > Andrew01 46 минут назад

      Суперлига пошлёт наши клубы еще дальше и глубже чем УЕФА и ФИФА.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11