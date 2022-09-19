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  • Кавазашвили: «Россия должна объединиться с Индией и сказать: «ФИФА и УЕФА, пошли вы на букву «х»!»

Кавазашвили: «Россия должна объединиться с Индией и сказать: «ФИФА и УЕФА, пошли вы на букву «х»!»

19 сентября 2022, 19:59
26

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили призвал РФС создать свою международную конференцию.

«Мы не можем перейти в другую футбольную конференцию, потому что они все подчиняются ФИФА.

Мы должны объединиться с дружественными странами – некоторые государства Южной Америки, Индией, странами СНГ, и создать с ними свою международную конференцию, которая будет базироваться в Москве или в Санкт-Петербурге. Эта организация будет работать на благо футбола.

Вообще, нам пора уже действовать по-мужски, а не дрожать перед ними. Я уже два года обращаюсь в РФС: «Господин Дюков, оставьте в покое ФИФА и УЕФА и перестаньте писать туда письма». Они уже давно решили, что мы виноваты во всем, поэтому и отстранили отовсюду. Они нас унизили, а мы все что-то просим!

России надо гордо вперед выставить свое лицо и сказать: «ФИФА и УЕФА, пошли вы на букву «х»!», – сказал Кавазашвили.

  • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
  • Сборная России не проводила международные матчи с прошлого года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Кавазашвили Анзор
Комментарии (26)
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NewLife
1663607054
Г-н вратарь - в Индии играют в крикет, а не в футбол.
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Красногорск_Фан
1663609046
Надо стразу на 3 буквы )) чего мелочиться. И еще в жпо. )) вот это по нашему
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adekvat0726
1663609186
Не с Индией, а с Северной Кореей
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Zlatan2718
1663609354
Индия знать не знает.. откуда этот Кавазашвили вещает.. ))
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Play
1663610000
Старику неплохо бы объединиться с мозгами
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Мася_1989
1663610187
Что за бред? Представляю топ матчи с индусами, китайцами, кубинцами, киргизами и суперкласико с белорусами! А если серьёзно то нах пошлют нас, если выйдем на Федерации с таким предложением.
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morgan59
1663611230
Ни Дюков ни Колосков на это не согласятся. Они там получают зарплату. А выходить из МОК, ФИФА и УЕФА уже пора. Нам там не рады и делать нам там нечего. Достаточно много стран, которые последуют нашему примеру.многих реально достал беспредел ВАДА. Не надо бояться и думать что мы изгои. Подобно ШОС, ОДКБ, БРИКС, новые спортивные организации начнут уходить от диктата США, и пристединяться к нам под наши знамёна.
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rash1959
1663612758
ну и дурак....
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САДЫЧОК
1663624647
Старый маразматик !
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SLADE2019
1663653974
Уважаемый Бомбардир, может хватит на всеобщее обозрение Кавазашвили выставлять. Человек, мягко выражаясь давно под воздействием возрастных изменений в организме, в том числе и в мозгах. Зачем из несчастного посмешище делать? Кстати, уважаемые родные Кавазашвили, вам тоже не мешало за дедом присмотривать.
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