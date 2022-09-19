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    «Можно поискать в бакалейных лавках, на вокзалах, в приютах». Губерниев – о спортивном директоре для «Спартака»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев пошутил по поводу кадровой политики «Спартака».

    Ожидается, что в ближайшее время спортивным директором московского клуба станет Пол Эшуорт.

    «Я вчера как раз встретил Андрея Аршавина. Мы обсудили странного персонажа, который будет спортивным директором «Спартака».

    Мне кажется, что «Спартак» не там ищет сотрудников. Всегда можно попробовать поискать в бакалейных лавках, на вокзалах, в приютах. Наверняка найдутся люди, которые отличат Селихова от Максименко.

    «Спартак» делает максимум, чтобы оставаться в инфополе. Покупают игроков под допинговыми санкциями, нанимают качественных спортивных директоров», – сказал Губерниев.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5836

      subbotaspartak 57 секунд назад

      попробовать поискать в бакалейных лавках, на вокзалах, в приютах, в комментаторских кабинах, общественных туалетах...

      0
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      Рейтинг: +7480

      nik55 25 минут назад

      Губерниев как ты сбежал с психиатрической больницы ? чтобы оставаться в инфополе это твой очередной высер ?

      0
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      Рейтинг: +60

      Эном айс > nik55 17 минут назад

      Сосед?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4901

      Enter2006 33 минуты назад

      Губерниев совсем с катушек съехал ))

      "Этого 3,14дора в Химках видал. Деревянными членами торгует"!
      (к/ф ширли-мырли)

      0
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      Рейтинг: +98134

      zigbert 47 минут назад

      Во первых на эту должность несколько кандидатов. Почему то когда Эшуорт работал в Ростове, никто не возмущался. Не тебя же Дима продвигать на эту должность.

      2
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      Рейтинг: +400

      Лицом_на_клаве 58 минут назад

      Хрякам любой сгодится, кто деньги чужие считает. Поматросит и бросит. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +7480

      nik55 > Лицом_на_клаве 26 минут назад

      ту-ым слово не давали

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      Рейтинг: +400

      Лицом_на_клаве > nik55 25 минут назад

      Это что тут за вошь снизу кашляет? Гыгыгы

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      Рейтинг: +19856

      derrik2000 1 час назад

      Девиз один: "Хоть с вокзала, хоть с ночлежки, но главное - чтобы из Европы."
      Думал, что один дилетант ушёл, придут нормальные люди в руководство клубом.
      Не, не срастается.
      Нонешняя власть уже наплодила недоумков и теперь не знает, куда их пристроить... (((

      1
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      Рейтинг: +11933

      BRO_football 1 час назад

      Никто не отличит Селихова от Максименко, если у них не будет футболки с фамилиями на спине.

      0
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      Рейтинг: +1644

      22 raza chemp 1 час назад

      Губер рассказал схему как его матч тв нашел

      1
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      Рейтинг: +546

      Янвapь 69 1 час назад

      В психиатрических лечебницах

      0
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      Рейтинг: +565

      gunstilzit 2 часа назад

      Ну Матч с кадровой политикой тоже недалеко ушёл.

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