«Можно поискать в бакалейных лавках, на вокзалах, в приютах». Губерниев – о спортивном директоре для «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев пошутил по поводу кадровой политики «Спартака».

Ожидается, что в ближайшее время спортивным директором московского клуба станет Пол Эшуорт.

«Я вчера как раз встретил Андрея Аршавина. Мы обсудили странного персонажа, который будет спортивным директором «Спартака».

Мне кажется, что «Спартак» не там ищет сотрудников. Всегда можно попробовать поискать в бакалейных лавках, на вокзалах, в приютах. Наверняка найдутся люди, которые отличат Селихова от Максименко.

«Спартак» делает максимум, чтобы оставаться в инфополе. Покупают игроков под допинговыми санкциями, нанимают качественных спортивных директоров», – сказал Губерниев.