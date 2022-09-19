Малком и Клаудиньо получают российское гражданство, у ЦСКА появился новый владелец, финалы ЛЧ могут перенести в США и другие новости дня

Малком и Клаудиньо получают российское гражданство (Иван Карпов).

«Меня все любят». Кокорин ответил подписчику и сравнил себя с Роналду.

«Показалось, Карасев свистел в одну сторону». Директор «Динамо».– после поражения от «Зенита».

Барриос: «Наверное, «Зенит» уже чемпион».

Финалы Лиги чемпионов могут перенести в США.

Жена Камано устроила фотосессию в центре Москвы.

Ришарлисон: «Тот, кто сравнил Винисиуса с обезьяной, – кусок дерьма».

«Тринфико» стала основным акционером ЦСКА.

Стала известна зарплата комментаторов «Матч ТВ» и ведущего «Есть тема!» Анисимова.

В Госдуме хотят, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России.

Газзаев заявил, что Путин и президент Киргизии лично договорились о проведении матча с Россией.

«Я сюда не за этим приезжал». Ахметов недоволен игровым временем в «Краснодаре».