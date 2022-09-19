Малком и Клаудиньо получают российское гражданство, у ЦСКА появился новый владелец, финалы ЛЧ могут перенести в США и другие новости дня

Малком и Клаудиньо получают российское гражданство (Иван Карпов).
«Меня все любят». Кокорин ответил подписчику и сравнил себя с Роналду.
«Показалось, Карасев свистел в одну сторону». Директор «Динамо».– после поражения от «Зенита».
Барриос: «Наверное, «Зенит» уже чемпион».
Финалы Лиги чемпионов могут перенести в США.
Жена Камано устроила фотосессию в центре Москвы.
Ришарлисон: «Тот, кто сравнил Винисиуса с обезьяной, – кусок дерьма».
«Тринфико» стала основным акционером ЦСКА.
Стала известна зарплата комментаторов «Матч ТВ» и ведущего «Есть тема!» Анисимова.
В Госдуме хотят, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России.
Газзаев заявил, что Путин и президент Киргизии лично договорились о проведении матча с Россией.
«Я сюда не за этим приезжал». Ахметов недоволен игровым временем в «Краснодаре».